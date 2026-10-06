An Giang: Kết nối cao tốc-cửa khẩu, mở không gian phát triển kinh tế biên giới

Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình, tỉnh An Giang là đầu mối giao thương quan trọng giữa khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với Campuchia. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Với đường biên giới dài hơn 140km và hệ thống cửa khẩu quốc tế kết nối trực tiếp với Campuchia, cùng các tuyến giao thông đường bộ, cao tốc ngày được đầu tư đồng bộ, An Giang đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển kinh tế cửa khẩu, logistics, thương mại biên giới, đưa hàng hóa tiếp cận sâu hơn thị trường Campuchia và khu vực ASEAN.

Mở thêm cửa ngõ giao thương

Tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình (xã Khánh Bình), những dòng xe chở hàng hóa xuất nhập cảnh liên tục qua cầu Long Bình-Chrey Thom bắt qua sông Bình Di.

Các khu vực tập kết hàng hóa, kho bãi cùng hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng sôi động, tạo diện mạo mới cho vùng biên giới Khánh Bình. Cửa khẩu Khánh Bình được mở từ năm 2002, đến năm 2005 được nâng cấp thành cửa khẩu chính.

Ngày 7/8/2026 Cửa khẩu Khánh Bình được Chính phủ phê duyệt nâng cấp thành Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình theo Nghị quyết số 219/NQ-CP.

Nằm ở cuối tuyến Quốc lộ 91C, Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình kết nối với Cửa khẩu Chrey Thom của tỉnh Kandal (Campuchia) thông qua cầu Long Bình-Chrey Thom. Từ đây, An Giang kết nối với Kandal và thủ đô Phnom Penh, cách khoảng 75 km.

Đây là điều kiện thuận lợi để Khánh Bình trở thành một trong những đầu mối quan trọng đưa hàng hóa từ Đồng bằng sông Cửu Long tiếp cận thị trường Campuchia.

Đặc biệt, tuyến đường ĐT 957 kết nối vào khu vực Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình cùng các hạng mục phục vụ kiểm tra, kiểm soát, kho bãi, thương mại-dịch vụ giúp Khánh Bình trở thành đầu mối giao thương quan trọng với Campuchia và khu vực ASEAN.

Ông Nguyễn Hữu Sương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang cho biết: Những năm gần đây hoạt động xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Khánh Bình có nhiều chuyển biến tích cực.

Để Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình tạo thêm động lực phát triển kinh tế khu vực biên giới An Giang, ông Sương cho biết: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ tham mưu đầu tư, nâng cấp Quốc lộ 91C, ĐT957, tuyến đường vào cửa khẩu; đồng thời nghiên cứu các giải pháp tổ chức giao thông, vận tải và kết nối logistics nhằm tạo thuận lợi cho hàng hóa, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Cùng với đó, tỉnh tập trung phát triển hệ sinh thái thương mại-dịch vụ, logistics; xúc tiến thu hút đầu tư, từng bước hình thành hệ thống kho bãi, vận tải, trung chuyển hàng hóa và các dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu.

Tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình, các khu vực phục vụ xuất nhập cảnh, kiểm tra hàng hóa, bến bãi, thương mại và dịch vụ đang từng bước được hoàn thiện.

Hiện khu vực cửa khẩu có 7 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 470 tỷ đồng. Các dự án góp phần bổ sung cơ sở vật chất, dịch vụ phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu và giao thương qua biên giới.

Đây cũng là cơ sở để Khánh Bình thu hút thêm doanh nghiệp đầu tư vào thương mại, vận tải, kho bãi và logistics, từng bước nâng cao năng lực phục vụ hàng hóa qua cửa khẩu.

Tỉnh An Giang đang định hướng hình thành các trung tâm logistics gắn với từng khu vực cửa khẩu quốc tế. Trong đó, Trung tâm logistics cửa khẩu Khánh Bình được định hướng kết nối với Quốc lộ 91, sông Bình Di và các tuyến giao thông mới.

Trung tâm logistics cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên kết nối với Quốc lộ 91, tuyến Quốc lộ N1, kênh Vĩnh Tế và tuyến cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng.

Tại khu vực biên giới Tịnh Biên, tỉnh An Giang đang nghiên cứu triển khai Trung tâm Logistics cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên với diện tích hơn 25 ha. Đây là dự án được định hướng góp phần hình thành trung tâm trung chuyển, lưu thông và cung ứng dịch vụ logistics, tạo điều kiện kết nối hoạt động xuất nhập khẩu qua khu vực biên giới.

Khu đất cơ bản đã có mặt bằng; yêu cầu đặt ra là hoàn thiện hạ tầng, xác định hợp lý phần đầu tư công và huy động nguồn lực doanh nghiệp để đưa dự án vào khai thác hiệu quả.

Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khảo sát, nghiên cứu phương án triển khai tuyến đường mới từ khu vực tuyến cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng đến các cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên và Khánh Bình. Trọng tâm là tuyến nối cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng đến Cửa khẩu Tịnh Biên (phường Tịnh Biên) và tuyến kết nối cao tốc đến Quốc lộ 91C đi Cửa khẩu Khánh Bình.

Đồng thời nâng cao khả năng kết nối của An Giang với Campuchia và các tuyến giao thông liên vùng.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang: Nếu được triển khai đồng bộ, tuyến kết nối cao tốc-cửa khẩu sẽ không chỉ rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa mà còn mở rộng không gian thu hút đầu tư, hình thành các điểm dịch vụ và tạo thêm động lực phát triển kinh tế vùng biên An Giang.

Lực lượng biên phòng, hải quan kiểm tra hàng hóa từ Campuchia nhập khẩu vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình, tỉnh An Giang. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Mở rộng không gian

An Giang có tuyến biên giới trên bộ dài gần 148 km với Campuchia, với 4 cửa khẩu quốc tế giáp với các tỉnh Kandal, Takeo và Kampot, gồm Tịnh Biên, Hà Tiên, Vĩnh Xương và Khánh Bình.

Trong đó, cặp cửa khẩu Khánh Bìn- Chrey Thom (Chrây Thôm) là cặp cửa khẩu quốc tế thứ hai kết nối An Giang với tỉnh Kandal, sau Vĩnh Xương-Kaam Samnor.

Hệ thống cửa khẩu này tạo thêm điều kiện để An Giang mở rộng giao thương, phát triển logistics và các dịch vụ phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu và các dịch vụ gắn với kinh tế cửa khẩu.

Ông Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết: Với đường biên giới dài và hệ thống cửa khẩu quốc tế, tỉnh An Giang còn sở hữu hệ thống cảng biển và sân bay quốc tế Phú Quốc.

Đây là những lợi thế lớn giúp địa phương trở thành cửa ngõ trung chuyển hàng hóa quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long kết nối với Phnom Penh, Campuchia và khu vực Vịnh Thái Lan

Theo ông Hồ, lợi thế của An Giang không chỉ nằm ở đường biên giới mà còn ở vị trí kết nối với vùng sản xuất lớn của Đồng bằng sông Cửu Long.

Từ các cửa khẩu của tỉnh, lúa gạo, thủy sản, nông sản chế biến, hàng tiêu dùng và nhiều mặt hàng khác của An Giang và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có thể tiếp cận thị trường Campuchia thuận lợi hơn.

Ở chiều ngược lại, hàng hóa từ Campuchia qua An Giang có thêm tuyến kết nối tới các trung tâm sản xuất, tiêu thụ của Đồng bằng sông Cửu Long.

Để đánh thức tiềm năng kinh tế cửa khẩu An Giang, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết: Tỉnh sẽ từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông kết nối với khu vực các cửa khẩu quốc tế.

Trong đó, An Giang sẽ tập trung nghiên cứu, hoàn thiện thủ tục, huy động và đề xuất bố trí các nguồn lực phù hợp để nâng cấp các tuyến giao thông kết nối khu vực cửa khẩu như: Đầu tư nâng cấp tuyến Quốc lộ 91C, Đường tỉnh 957, tuyến Khánh Bình-Chợ Mới-Lấp Vò, tuyến kết nối vào cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng và khu quy hoạch xây dựng trung tâm Logistics; đồng thời phát huy lợi thế vận tải cả đường bộ và đường thủy.

Không chỉ tập trung vào hạ tầng giao thông, An Giang xác định hiện đại hóa hoạt động cửa khẩu và phát triển hệ sinh thái thương mại, dịch vụ, logistics là những yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả khai thác lợi thế kinh tế biên giới.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết: Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung hiện đại hóa công tác quản lý cửa khẩu như: ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; hướng tới xây dựng cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh, nâng cao năng lực kiểm tra, kiểm soát và thông quan.

Đồng thời tỉnh mở rộng không gian phát triển kinh tế cửa khẩu như: thu hút doanh nghiệp đầu tư vào thương mại, dịch vụ và logistics; kết nối các khu, cụm công nghiệp, vùng sản xuất hàng hóa của An Giang và Đồng bằng sông Cửu Long với thị trường Campuchia; đồng thời tạo thuận lợi cho du khách và Nhân dân hai nước qua lại, giao lưu.

Từ Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình, Tịnh Biên, Vĩnh Xương đến Hà Tiên đang mở ra thêm không gian phát triển cho kinh tế biên giới An Giang.

Khi giao thông, cửa khẩu, logistics, vùng sản xuất và doanh nghiệp được kết nối đồng bộ, lợi thế vị trí của tỉnh sẽ có thêm điều kiện được chuyển thành giá trị kinh tế.

Qua đó, vùng biên không chỉ là nơi hàng hóa đi qua mà có thể từng bước trở thành một động lực phát triển mới, góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ, tạo việc làm và mở rộng cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp, người dân./.