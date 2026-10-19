An Giang huy động hơn 80.000 tỷ đồng, tăng tốc hạ tầng đón APEC 2027

Dòng vốn 80.000 tỷ đồng tạo đòn bẩy bứt phá

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang trong 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 80.417 tỷ đồng, tăng 43,41% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh quy mô nguồn lực đầu tư gia tăng, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm, trong đó có những dự án phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn tập trung thảm bê tông nhựa những vị trí đạt yêu cầu kỹ thuật, nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Ảnh: Công Mạo - TTXVN

Theo cơ cấu nguồn vốn, khu vực ngoài nhà nước tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 60.919 tỷ đồng. Vốn nhà nước đạt 18.971 tỷ đồng, góp phần đầu tư các công trình hạ tầng công cộng và các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Trong khi đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 527 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ.

Sự gia tăng của tổng vốn đầu tư tạo nguồn lực cho An Giang triển khai các dự án giao thông, đô thị và y tế, đồng thời cải thiện khả năng kết nối giữa các khu vực trong tỉnh và với các địa phương lân cận. Các công trình trọng điểm được kỳ vọng góp phần giảm áp lực vận tải, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ thiết yếu.

Trong lĩnh vực giao thông, dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 có vai trò quan trọng trong kết nối liên vùng, tạo thêm phương án vận chuyển hàng hóa và hành khách.

Cùng với đó, cầu Giải Phóng 9 tại Rạch Giá và tuyến đường bộ ven biển Hòn Đất - Kiên Lương là những công trình được xác định có ý nghĩa đối với phát triển giao thông đô thị, kết nối khu vực ven biển và khai thác tiềm năng kinh tế biển.

Ở lĩnh vực y tế, dự án Bệnh viện Ung bướu tỉnh Kiên Giang quy mô 400 giường hướng tới nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trong tỉnh và khu vực.

Tăng tốc giải ngân, chuẩn bị hạ tầng APEC 2027

Bên cạnh các dự án phục vụ nhu cầu phát triển thường xuyên, An Giang đang tập trung nguồn lực hoàn thiện hạ tầng phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc. Các hạng mục giao thông, hạ tầng đô thị, kết nối và dịch vụ lưu trú cần được triển khai đồng bộ, đáp ứng yêu cầu tổ chức sự kiện đối ngoại có quy mô quốc tế.

Thi công trên công trình Trung tâm Hội nghị phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027. Ảnh: TTXVN

Việc chuẩn bị hạ tầng cho APEC 2027 không chỉ phục vụ công tác tổ chức hội nghị mà còn có ý nghĩa đối với định hướng phát triển dài hạn của Phú Quốc. Hạ tầng được cải thiện sẽ góp phần nâng cao khả năng kết nối, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển du lịch và mở rộng hoạt động dịch vụ sau sự kiện.

Tuy nhiên, cùng với yêu cầu huy động nguồn lực, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công vẫn là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Tính đến hết tháng 9/2026, An Giang đã giải ngân 14.340 tỷ đồng, đạt 50,99% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao. Kết quả này cho thấy tiến độ giải ngân cần tiếp tục được cải thiện để bảo đảm nguồn vốn được chuyển hóa thành khối lượng công trình và năng lực hạ tầng thực tế.

Để thúc đẩy tiến độ, tỉnh tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và nguồn cung vật liệu xây dựng; đồng thời yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công tăng ca nhằm rút ngắn thời gian thực hiện dự án. Công tác kiểm tra, giám sát chất lượng cũng được chú trọng để bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Trong bối cảnh An Giang có nhu cầu đầu tư lớn cho cả phát triển kinh tế - xã hội và chuẩn bị APEC 2027, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án, nâng cao tỷ lệ giải ngân và bảo đảm chất lượng công trình có ý nghĩa quan trọng. Đây là những yếu tố góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tăng khả năng kết nối và tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong những năm tới.

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