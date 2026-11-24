Lực lượng Công an chốt chặn đảm bảo ANTT Ngày hội.

Ngày hội diễn ra từ ngày 23 đến 25/11, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, đặc biệt là giải đua ghe Ngo trên sông Cái Lớn. Để bảo đảm an toàn cho các hoạt động, Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an xã Gò Quao và các đơn vị nghiệp vụ triển khai lực lượng, phương án bảo vệ tại các khu vực tổ chức ngày hội.

Theo Thượng tá Trần Văn Thắng, Trưởng Công an xã Gò Quao, lực lượng công an thành lập 17 tổ công tác, huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ trực 24/24 giờ trong suốt thời gian diễn ra ngày hội. Các tổ công tác tập trung tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa trộm cắp, móc túi, cướp giật và các hành vi gây mất an ninh, trật tự tại khu vực tập trung đông người.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh kiểm tra an toàn PCCC tại các gian hàng kinh doanh.

Lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh đảm bảo ANTT khu vực diễn ra Ngày hội

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kiểm tra điều kiện an toàn tại các gian hàng kinh doanh, hướng dẫn tiểu thương thực hiện biện pháp phòng ngừa cháy, nổ. Cảnh sát giao thông tổ chức điều tiết phương tiện, bảo đảm thông thoáng các tuyến đường dẫn vào khu vực ngày hội.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đảm bảo an toàn đường đua.

Riêng giải đua ghe Ngo trên sông Cái Lớn, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy bố trí 5 ca nô tuần tra, điều tiết phương tiện từ xa, hướng dẫn ghe, tàu của cổ động viên neo đậu đúng vị trí, không xâm lấn hành lang đường đua. Lực lượng chức năng đồng thời phối hợp triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh.

Ngoài ra, Đội Điều lệnh Công an tỉnh An Giang tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệnh Công an nhân đối với cán bộ, chiến sĩ đang thực thi nhiệm vụ tại Ngày hội.

Việc bố trí lực lượng đồng bộ tại các khu vực tổ chức hoạt động góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện để người dân và du khách tham gia ngày hội trong không khí an toàn, thuận lợi.

TẤN AN