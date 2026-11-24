An Giang huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm an ninh Ngày hội văn hóa Khmer
Công an tỉnh An Giang thành lập 17 tổ công tác, huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ trực 24/24 giờ, triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ XVIII năm 2026 ở xã Gò Quao.
Ngày hội diễn ra từ ngày 23 đến 25/11, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, đặc biệt là giải đua ghe Ngo trên sông Cái Lớn. Để bảo đảm an toàn cho các hoạt động, Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an xã Gò Quao và các đơn vị nghiệp vụ triển khai lực lượng, phương án bảo vệ tại các khu vực tổ chức ngày hội.
Theo Thượng tá Trần Văn Thắng, Trưởng Công an xã Gò Quao, lực lượng công an thành lập 17 tổ công tác, huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ trực 24/24 giờ trong suốt thời gian diễn ra ngày hội. Các tổ công tác tập trung tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa trộm cắp, móc túi, cướp giật và các hành vi gây mất an ninh, trật tự tại khu vực tập trung đông người.
Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kiểm tra điều kiện an toàn tại các gian hàng kinh doanh, hướng dẫn tiểu thương thực hiện biện pháp phòng ngừa cháy, nổ. Cảnh sát giao thông tổ chức điều tiết phương tiện, bảo đảm thông thoáng các tuyến đường dẫn vào khu vực ngày hội.
Riêng giải đua ghe Ngo trên sông Cái Lớn, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy bố trí 5 ca nô tuần tra, điều tiết phương tiện từ xa, hướng dẫn ghe, tàu của cổ động viên neo đậu đúng vị trí, không xâm lấn hành lang đường đua. Lực lượng chức năng đồng thời phối hợp triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh.
Việc bố trí lực lượng đồng bộ tại các khu vực tổ chức hoạt động góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện để người dân và du khách tham gia ngày hội trong không khí an toàn, thuận lợi.
TẤN AN
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-giang-huy-dong-hon-300-can-bo-chien-si-bao-dam-an-ninh-ngay-hoi-van-hoa-khmer-a503322.html