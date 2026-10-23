An Giang huy động gần 1.190 tỷ đồng chăm lo an sinh xã hội

Quang cảnh hội nghị.

Sáng 23/10, đoàn công tác Ban Tổ chức, Kiểm tra Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Quang Cường, Phó trưởng ban làm trưởng đoàn khảo sát, đánh giá vai trò của các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam cấp tỉnh An Giang trong giai đoạn hiện nay. Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Việt.

Sau hơn một năm triển khai mô hình tổ chức và địa giới hành chính mới, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tỉnh An Giang từng bước ổn định tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động. Việc hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã làm thay đổi cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, đặt ra yêu cầu cao hơn về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ và điều kiện hoạt động tại cơ sở.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Việt phát biểu tại hội nghị.

Hiện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quản lý, phối hợp với 34 tổ chức thành viên cấp tỉnh và 794 tổ chức thành viên trực thuộc cấp xã. Thời gian qua, tỉnh cơ bản bảo đảm các điều kiện hoạt động về tài chính, kinh phí, cơ sở vật chất, quản lý tài sản công, hạ tầng công nghệ và số hóa tài liệu.

Nổi bật, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đẩy mạnh đổi mới phương thức tuyên truyền, kết hợp hình thức trực tiếp với ứng dụng công nghệ số như Fanpage, Zalo, mã QR và trí tuệ nhân tạo (AI). Toàn hệ thống đã tổ chức 7.825 cuộc tuyên truyền, thu hút 539.925 lượt người tham dự.

Sau sáp nhập, các tổ chức thành viên kết nạp mới 25.290 đoàn viên, hội viên, nâng tổng số lên 1.661.123 người. Lực lượng này góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động an sinh xã hội.

Trong xây dựng nông thôn mới, người dân đóng góp hơn 15.000 ngày công, sửa chữa 78km đường giao thông và khơi thông 39km kênh mương. Toàn tỉnh huy động gần 490 tỷ đồng xây dựng, bàn giao 9.082 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Các tổ chức thành viên huy động gần 700 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội. Hệ thống Mặt trận duy trì 1.134 mô hình tự quản tại cơ sở, góp phần chăm lo đời sống nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Công tác giám sát, phản biện xã hội tiếp tục được triển khai với 7 cuộc giám sát chuyên đề cấp tỉnh; Ban Thanh tra nhân dân thực hiện 117 cuộc giám sát; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 68 công trình và đưa ra 61 kiến nghị khắc phục.

Tại hội nghị, đại diện các tổ chức thành viên nêu thực trạng, khó khăn trong quá trình hoạt động và đề xuất giải pháp tháo gỡ. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị các nội dung liên quan đến thể chế, tổ chức bộ máy; tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng; chế độ, chính sách; hạ tầng công nghệ và chia sẻ dữ liệu.