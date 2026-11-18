Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp.

Theo dự thảo nghị quyết, năm 2027, tỉnh phấn đấu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) từ 10,76% trở lên; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 36.220 tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện đạt 124.050 tỷ đồng.

Tỉnh tập trung khai thác tiềm năng kinh tế biển, du lịch, công nghiệp chế biến, logistics, nông nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp nghiên cứu, rà soát kỹ nội dung, số liệu thuộc lĩnh vực phụ trách, bảo đảm chính xác, thống nhất và đúng quy định pháp luật. Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội phải bám sát thực tế, không tiếp tục lấy việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp làm nguyên nhân giải thích những hạn chế.

Quang cảnh cuộc họp.

Đánh giá tình hình phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, dù dành nhiều nguồn lực chuẩn bị APEC 2027, kinh tế tỉnh vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ năm 2025 đến nay. Du lịch tăng trưởng mạnh, công nghiệp - xây dựng duy trì đà phát triển, nông nghiệp ổn định.

Tuy nhiên, cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn chiếm khoảng 31 - 32% GRDP. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đánh giá sát năng lực tăng trưởng, đồng thời gắn mục tiêu tăng trưởng hai con số với nâng cao đời sống người dân, chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo và đầu tư cho giáo dục, y tế.

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang Nguyễn Quốc Cường báo cáo tại cuộc họp.

Cuộc họp xem xét chủ trương đầu tư Bệnh viện Tim mạch An Giang (cơ sở 2) tại phường Long Xuyên, diện tích khoảng 44.601m², tổng vốn đầu tư hơn 850,9 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Dự án dự kiến chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2026 - 2027, thực hiện từ năm 2027 - 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng thống nhất quy mô bệnh viện 500 giường, yêu cầu nghiên cứu phương án mặt bằng, tận dụng hiệu quả cơ sở vật chất và giải quyết chỉ tiêu giường bệnh theo lộ trình 2 năm.

Ngoài ra, cuộc họp thành viên UBND tỉnh An Giang còn xem xét điều kiện áp dụng cơ chế đặc thù khai thác khoáng sản phục vụ san lấp thi công Khu công nghiệp Vàm Cống; điều chỉnh chủ trương đầu tư Nhà máy Xi măng Hòn Chông của Công ty Xi măng INSEE; chủ trương nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện dự án Nhà máy chế biến lúa gạo xuất khẩu Toàn Phước tại xã Hội An; cùng một số nội dung quan trọng khác.