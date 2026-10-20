An Giang: Hướng dẫn kỹ năng PCCC, cứu hộ, cứu nạn cho gần 1.000 học sinh, giáo viên

Cán bộ Công an khu vực Mỹ Thới tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác PCCC và CNCH. Ảnh: Nghiêm Túc

Nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, Đội chữa cháy và CNCH khu vực Mỹ Thới (thuộc phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh An Giang) vừa phối hợp Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang 2 (Trung tâm) tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành kỹ năng PCCC và CNCH cho gần 1.000 học sinh, giáo viên.

Tại chương trình, các em học sinh, giáo viên tham dự đã được cán bộ Đội chữa cháy và CNCH khu vực Mỹ Thới tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác PCCC và CNCH; phân tích các nguyên nhân thường dẫn đến cháy, nổ, những nguy cơ mất an toàn về PCCC trong sinh hoạt, học tập.

Đồng thời, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ, cách xử lý tình huống khi xảy ra sự cố cháy, nổ và kỹ năng thoát nạn an toàn trong môi trường có khói, khí độc.

Cán bộ công an PCCC và CNCH giao lưu với các em học sinh xung quanh các kiến thức và kỹ năng về PCCC. Ảnh: Nghiêm Túc

Bên cạnh nội dung tuyên truyền lý thuyết, học sinh và giáo viên còn được trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm, thực hành kỹ năng PCCC và CNCH như: Phun nước tiêu điểm, chữa cháy khay xăng, dùng bình chữa cháy dập tắt đám cháy do rò rỉ khí gas; thực hành rải vòi chữa cháy…

Nhiều em học sinh và giáo viên cho biết, lần đầu cầm bình chữa cháy dập lửa và tham gia dập tắt đám cháy do rò rỉ khí gas. Do đó, buổi thực hành của các chiến sĩ Cảnh sát PCCC là hết sức cần thiết cho giáo viên, học sinh của Trung tâm.

Các em học sinh trực tiếp được cán, bộ chiến sĩ PCCC hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy dập lửa. Ảnh: Nghiêm Túc

Ông Lâm Huỳnh Mạnh Đông, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang 2 cho biết: "Chương trình hôm nay không đơn thuần là một hoạt động tuyên truyền mà còn là dịp để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trung tâm được tiếp cận kiến thức thực tế, trực tiếp quan sát, trải nghiệm và thực hành các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn và cứu nạn, cứu hộ dưới sự hướng dẫn của lực lượng chuyên môn".

Các em học sinh lần đầu tiên cầm vòi nước, thực hành phun nước tiêu điểm. Ảnh: Nghiêm Túc

"Qua đây, giáo viên, học sinh sẽ nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức trách nhiệm; từng bước hình thành kỹ năng xử lý tình huống, chủ động phòng ngừa rủi ro và biết cách bảo vệ bản thân, hỗ trợ người khác trong giới hạn an toàn khi có sự cố xảy ra”, Ông Lâm Huỳnh Mạnh Đông chia sẻ.