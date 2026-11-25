Liên kết sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm

Tại ấp Srây Skốth, HTX Dệt thổ cẩm Khmer hiện có 37 thành viên. Các thành viên cùng duy trì nghề dệt truyền thống, tổ chức sản xuất và phát triển sản phẩm từ nguồn nguyên liệu, máy móc phục vụ nghề dệt.

Ngày 14/5, 37 thành viên HTX được giải ngân nguồn vốn hỗ trợ với tổng số tiền 188 triệu đồng. Mỗi thành viên được hỗ trợ 5 triệu đồng, riêng một thành viên được hỗ trợ 8 triệu đồng; thời hạn vay 10 tháng, không tính lãi. Nguồn vốn này giúp các thành viên có thêm điều kiện mua nguyên liệu, đầu tư máy dệt và cải tiến công cụ sản xuất.

Phụ nữ Khmer tại ấp Sray Skoth gìn giữ và phát huy nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh An Giang.

Đối với nghề dệt thổ cẩm, nguyên liệu và công cụ sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, chất lượng sản phẩm. Khi có thêm vốn đầu tư, người thợ chủ động hơn trong chuẩn bị nguyên liệu, duy trì hoạt động dệt và cải thiện điều kiện sản xuất. Đây cũng là nguồn lực để HTX củng cố hoạt động liên kết giữa các thành viên.

Trước đây, sản phẩm của làng nghề chủ yếu là sà rông, phục vụ nhu cầu sử dụng trong gia đình và trao đổi, mua bán trong phạm vi phum, sóc. Hoạt động dệt chủ yếu diễn ra tại từng hộ, phụ thuộc vào tay nghề và khả năng sản xuất của mỗi gia đình. Vì vậy, việc tập hợp các hộ làm nghề vào HTX tạo điều kiện để các thành viên phối hợp, hỗ trợ nhau và từng bước phát triển sản phẩm theo nhu cầu thị trường.

Những năm gần đây, sản phẩm thổ cẩm Khmer đã được giới thiệu và tiêu thụ tại nhiều địa phương trên cả nước. Các hoa văn trên vải mang đặc trưng văn hóa của đồng bào Khmer, với hình ảnh ngôi chùa, hoa, lá và hình tượng Đức Phật. Mỗi sản phẩm thể hiện kỹ thuật, sự khéo léo và kinh nghiệm được người thợ truyền lại qua nhiều thế hệ.

Việc duy trì nghề dệt trong mô hình HTX giúp tập hợp những người có tay nghề, tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm và giữ gìn kỹ thuật truyền thống. Các thành viên có thể hỗ trợ nhau trong quá trình sản xuất, đồng thời cùng tìm hướng nâng cao chất lượng, cải tiến công cụ và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Gắn phát triển kinh tế với bảo tồn nghề dệt Khmer

Nghề dệt thổ cẩm tại ấp Srây Skốth đã hình thành từ lâu đời. Kỹ thuật dệt chủ yếu được truyền từ thế hệ trước sang thế hệ sau. Nhiều gia đình có hơn 3 thế hệ gắn bó với khung dệt, gìn giữ những kỹ thuật và bí quyết làm nghề.

Trước đây, sản phẩm chủ yếu là sà rông, phục vụ đời sống và sinh hoạt văn hóa của đồng bào Khmer. Khi nhu cầu tiêu dùng mở rộng, sản phẩm thổ cẩm được giới thiệu ra ngoài cộng đồng, tạo thêm cơ hội tiêu thụ. Đây là điều kiện để nghề dệt phát triển từ hoạt động sản xuất trong từng gia đình thành mô hình kinh tế có sự liên kết giữa nhiều người làm nghề.

HTX giữ vai trò tập hợp các thành viên, duy trì hoạt động sản xuất và tạo sự gắn kết giữa những người thợ. Mỗi thành viên vừa phát huy tay nghề của mình, vừa tham gia vào hoạt động chung của HTX. Việc duy trì nghề trong một tổ chức kinh tế tập thể cũng tạo điều kiện để kinh nghiệm, kỹ thuật dệt tiếp tục được trao truyền, thay vì chỉ bó hẹp trong từng gia đình.

Đối với phụ nữ Khmer, nghề dệt thổ cẩm tạo cơ hội làm việc tại địa phương, tận dụng tay nghề đã có và tăng thêm thu nhập. Khi tham gia HTX, chị em có thêm điều kiện đầu tư công cụ, nguyên liệu và phối hợp sản xuất. Mô hình cũng góp phần nâng cao vai trò của phụ nữ trong hoạt động kinh tế, từ người trực tiếp làm nghề đến thành viên tham gia tổ chức, phát triển sản xuất.

Để nghề dệt phát triển ổn định, HTX cần tiếp tục cải tiến công cụ, nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng mẫu mã và mở rộng kênh tiêu thụ. Việc quảng bá sản phẩm cần làm rõ giá trị văn hóa, kỹ thuật thủ công và nét đặc trưng của thổ cẩm Khmer. Đây là cơ sở để sản phẩm tạo được dấu ấn trên thị trường, tăng khả năng cạnh tranh và duy trì nhu cầu sản xuất.

HTX Dệt thổ cẩm Khmer xã An Cư cho thấy tiềm năng dài hạn cho việc duy trì nghề truyền thống và tạo sinh kế cho phụ nữ. Khi những người thợ được tập hợp, có điều kiện đầu tư sản xuất và cùng tìm đầu ra, nghề dệt có thêm cơ hội phát triển thành hoạt động kinh tế ổn định. HTX vì vậy trở thành điểm tựa để phụ nữ Khmer phát huy tay nghề, nâng cao thu nhập và tiếp tục truyền lại giá trị văn hóa của cộng đồng cho thế hệ sau.

Thông qua HTX, phụ nữ Khmer có thêm cơ hội phát huy tay nghề, tham gia quản lý và chủ động hơn trong hoạt động kinh tế. Khi nghề dệt được tổ chức thành hoạt động sản xuất có liên kết, gắn với nhu cầu thị trường và tạo thu nhập, giá trị của sản phẩm thổ cẩm cũng được nâng lên. HTX vì vậy giữ vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm tại chỗ, cải thiện đời sống cho phụ nữ, đồng thời duy trì môi trường để kỹ thuật dệt, hoa văn và những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ.