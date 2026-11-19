Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, hợp tác phải được triển khai thực chất, có sản phẩm cụ thể, không dừng lại ở thỏa thuận. Các đơn vị cần thực hiện theo tinh thần “6 rõ”, xác định cụ thể khả năng cung ứng nhân lực của từng cơ sở đào tạo, số lượng học sinh được phân luồng học nghề, danh sách sinh viên được doanh nghiệp cam kết tuyển dụng và thời hạn hoàn thành các nội dung hợp tác. Sun Group cần thành lập tổ công tác, duy trì liên hệ với các trường.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, mục tiêu quan trọng của chương trình hợp tác là tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân An Giang, đồng thời chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ các dự án đầu tư, hoạt động phát triển du lịch và sự kiện APEC 2027 tại Phú Quốc.

Sun Group ký kết với tỉnh An Giang về cung ứng nguồn nhân lực.

Tại buổi lễ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang và Tập đoàn Sun Group ký kết bản ghi nhớ hợp tác phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2026 - 2031. Hai bên phối hợp xây dựng kế hoạch đào tạo gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, từ hướng nghiệp, đào tạo, thực hành, thực tập đến kết nối tuyển dụng.

Các đơn vị thành viên của Sun Group trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí, hàng không và y tế ký kết hợp tác với 8 cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh, gồm: Trường Đại học An Giang, Trường Cao đẳng Y tế An Giang, Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang, Trường Cao đẳng Nghề An Giang, Trường Cao đẳng An Giang, Trường Trung cấp An Giang, Trường Trung cấp Nghề Dân tộc nội trú và Trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc.

Trường Trung cấp Nghiệp vụ Du lịch, Khách sạn EHL - Phú Quốc (Học viện Du lịch Mặt Trời) cũng ký kết hợp tác với Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Nội vụ tỉnh An Giang, nhằm mở rộng cơ hội hướng nghiệp, học nghề, đào tạo lại và kết nối việc làm cho học sinh sau THCS, THPT và người lao động có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh An Giang và Tập đoàn Sun Group tặng hoa, quà chúc mừng các cơ sở giáo dục nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.