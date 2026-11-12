An Giang hợp tác phát triển thương mại với Takeo, Kandal và Kampot

Quang cảnh hội nghị.

Chiều 12/11, Sở Công Thương tỉnh An Giang phối hợp Thương vụ Việt Nam tại Campuchia tổ chức hội nghị trao đổi hợp tác phát triển thương mại giữa An Giang với 3 tỉnh Takeo, Kandal, Kampot (Campuchia).

Hội nghị nằm trong chuỗi sự kiện “Kết nối giao thương Việt Nam - Campuchia năm 2026” diễn ra từ ngày 12 đến 14/11 tại phường Châu Đốc (An Giang).

Ông Đỗ Việt Phương, Trưởng Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Bộ Công Thương phát biểu tại hội nghị.

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang Nguyễn Thống Nhất phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang Nguyễn Thống Nhất đề xuất 4 nội dung hợp tác trọng tâm, gồm: Tăng cường trao đổi thông tin về thị trường, nhu cầu hàng hóa, nguồn cung, doanh nghiệp và chính sách thương mại; phối hợp tháo gỡ khó khăn trong xuất nhập khẩu, thông quan, vận chuyển, lưu thông hàng hóa qua cửa khẩu; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tổ chức hội chợ, triển lãm, hỗ trợ doanh nghiệp tìm đối tác, nhà nhập khẩu, nhà phân phối; duy trì đầu mối liên hệ giữa các cơ quan chuyên môn để kịp thời xử lý vấn đề phát sinh.

Ông Tous Veasna, Phó Giám đốc Sở Thương mại tỉnh Takeo đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hợp tác, kết nối giao thương giữa các địa phương.

Theo ông Nguyễn Thống Nhất, An Giang và 3 tỉnh bạn có nhiều điều kiện để liên kết như tiếp giáp biên giới, hệ thống cửa khẩu kết nối, lợi thế sản xuất và thị trường bổ trợ lẫn nhau. Đặc biệt, việc khai trương cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom mở thêm cơ hội kết nối giao thương, vận tải, phát triển kinh tế biên giới giữa An Giang và Kandal.

An Giang có thế mạnh về nông sản, thủy sản, gạo, thực phẩm chế biến và hàng tiêu dùng. Tỉnh mong muốn mở rộng thị trường tại Campuchia, đồng thời tăng cường tiếp cận nguồn hàng và đối tác từ các địa phương bạn.

Ông Srey Kumpheak, Giám đốc Sở Thương mại tỉnh Kampot phát biểu tại hội nghị.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), 8 tháng năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Campuchia đạt 8,67 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Xuất khẩu của Việt Nam đạt 4,28 tỷ USD, tăng 13,8%; nhập khẩu từ Campuchia đạt 4,38 tỷ USD, tăng 3,4%. Mục tiêu đặt ra là đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD vào năm 2030.