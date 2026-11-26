Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Phạm Văn Đằng (thứ năm, từ phải qua) và Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng Võ Hoàng Duy (thứ sáu, từ phải qua) ký kết hợp tác.

Chiều 26/11, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang và Trường Đại học Tôn Đức Thắng ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

Theo nội dung ký kết, hai bên phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công đoàn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong tham mưu, tổng hợp, xử lý công việc, quản lý đoàn viên và điều hành hoạt động công đoàn; ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, truyền thông, tổ chức phong trào và tương tác với đoàn viên, người lao động; hướng dẫn cán bộ công đoàn sử dụng các nền tảng, công cụ số phục vụ công tác quản lý, điều hành và nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn.

Trao học bổng cho học sinh là con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, hai bên hợp tác đào tạo nhiều kỹ năng quan trọng như: Kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động công đoàn; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; kỹ năng đối thoại, thương lượng tập thể, ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể; kỹ năng tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập Công đoàn Việt Nam; vận động thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở; kỹ năng truyền thông công đoàn, xây dựng nội dung truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động công đoàn và tổ chức phong trào công nhân, viên chức, lao động…

Hai bên còn phối hợp mở các khóa đào tạo ngắn hạn về kế toán, quản trị, kỹ thuật, công nghệ thông tin, ngoại ngữ, kỹ năng số và các chuyên đề chuyên sâu; hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ…

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Phạm Văn Đằng cho biết việc xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn vững chuyên môn, giỏi nghiệp vụ, nhất là kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và AI, kỹ năng về quan hệ lao động, đối thoại, thương lượng tập thể, tư vấn pháp luật, phát triển đoàn viên là một trong những nhiệm vụ cấp bách hàng đầu nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026 - 2030, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, Trường Đại học Tôn Đức Thắng trao học bổng cho 20 học sinh là con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.