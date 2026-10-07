An Giang họp mặt mừng lễ Sene Đôn Ta năm 2026

Tiết mục văn nghệ chào mừng họp mặt.

Tham dự buổi họp mặt có ông Danh Út, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và gần 300 đại biểu là nguyên lãnh đạo, lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, các chức sắc tiêu biểu, chư tăng Phật giáo Nam tông Khmer, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Ngô Phương Vũ tặng quà chúc mừng buổi họp mặt.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Tha tặng quà chúc mừng.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống lễ Sene Đôn Ta - một trong những lễ hội quan trọng, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ ông bà, tổ tiên.

Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh An Giang tặng quà nguyên lãnh đạo, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh An Giang.

Theo Hòa thượng Chau Prốs, Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Sene Đôn Ta là không gian giáo dục trực quan và sâu sắc nhất cho thế hệ con cháu về đạo làm người, giúp người trẻ hiểu rõ hơn về nguồn cội văn hóa của dân tộc, học cách sống vị tha, chia sẻ và có trách nhiệm với gia đình, quê hương.

Đây còn là dịp để đồng bào Khmer sum họp, gắn bó tình thân, tăng thêm tình đoàn kết trong cộng đồng, đồng thời giữ gìn, phát huy những nét văn hóa đặc sắc, truyền thống tốt đẹp, góp phần làm giàu bản sắc văn hóa trong cộng đồng các dân tộc.