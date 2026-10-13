An Giang: Hơn 5.000 học sinh, sinh viên được hỗ trợ tích hợp giấy tờ và tuyên truyền tiện ích trên ứng dụng VneID
Ngày 12/10, Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang phối hợp một số cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức chương trình cao điểm thực hiện “Chiến dịch rà soát, làm sạch, xây dựng dữ liệu; cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử cá nhân, tổ chức; Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID” tại 3 điểm trường gồm: Cao đẳng nghề An Giang; Cao đẳng nghề Kiên Giang và Cao đẳng Kiên Giang. Chương trình đã thu hút hơn 5.000 học sinh, sinh viên tham dự.
Tại các điểm trường, tuổi trẻ Công an tỉnh đã trực tiếp hướng dẫn các bạn học sinh, sinh viên thao tác tích hợp các giấy tờ cá nhân cơ bản trên ứng dụng VneID như: Giấy phép lái xe; Thẻ bảo hiểm y tế, Đăng ký xe; khai sinh… đồng thời giải đáp một số thắc mắc của học sinh, sinh viên, giúp nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ trong việc bảo mật thông tin cá nhân và khai thác hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến.
Song song đó, tuổi trẻ Công an tỉnh còn lồng ghép tuyên truyền, giới thiệu trực quan các tiện ích thiết thực của ứng dụng VneID trong đời sống hằng ngày. Qua đó giúp các bạn trẻ hiểu rõ và chủ động khai thác các tính năng như: thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, định danh điện tử khi tham gia các giao dịch, thông báo lưu trú, gửi phản ánh kiến nghị về an ninh trật tự và quản lý thông tin cá nhân an toàn, tiện lợi.
Chiến dịch lần này không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu số và phủ rộng ứng dụng VneID trong môi trường học đường, mà còn khẳng định vai trò xung kích, tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ" của tuổi trẻ Công an tỉnh trong chuyển đổi số quốc gia.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/an-giang-hon-5-000-hoc-sinh-sinh-vien-duoc-ho-tro-tich-hop-giay-to-va-tuyen-truyen-tien-ich-tren-ung-dung-vneid.html