An Giang: Hơn 1.800 vận động viên tham gia Giải chạy bộ và xe đạp địa hình 'Tri Tôn Cross Country 2026'

Với thông điệp “Tri Tôn - Huyền thoại giữa non thiêng”, Giải chạy bộ và xe đạp địa hình mở rộng “Tri Tôn Cross Country 2026” do UBND xã Tri Tôn phối hợp với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Fun Race tổ chức.

Tham gia giải có hơn 1.800 vận động viên trong nước và quốc tế. Các vận động viên tranh tài 4 cự ly chạy bộ: 5km, 12km, 21km và 45km; cùng nội dung xe đạp địa hình MTB 35km băng đồng.

Các vận động viên chuẩn bị xuất phát Giải chạy "Tri Tôn Cross Country 2026”.

Bên cạnh các nội dung thi đấu, giải còn diễn ra các hoạt động như: Tổ chức gian hàng, giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương; ẩm thực phiên “Chợ quê” cùng các chương trình trải nghiệm phục vụ vận động viên và du khách.

Ban tổ chức đã trao huy chương cho các vận động viên về đích theo thời gian quy định và trao thưởng cho những cá nhân đạt thành tích cao theo nội dung, cự ly và nhóm tuổi.

Giải chạy bộ và xe đạp địa hình mở rộng “Tri Tôn Cross Country 2026”, góp phần phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ; thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm, khám phá các điểm đến của Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Vận động viên chuẩn bị về đích cự ly 21km.

Giải chạy bộ và xe đạp địa hình mở rộng “Tri Tôn Cross Country 2026” góp phần phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ; thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm, khám phá các điểm đến của Tri Tôn; tạo điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trước đó, chiều 14-11, các vận động viên đã đến nhận số áo thi đấu tại xã Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Đây cũng là dịp tạo sân chơi thể thao lành mạnh, an toàn và chuyên nghiệp; tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các vận động viên, câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh; góp phần nâng cao chất lượng phong trào thể dục, thể thao và từng bước xây dựng Giải chạy bộ và xe đạp địa hình mở rộng “Tri Tôn Cross Country” trở thành hoạt động thể thao thường niên của địa phương.