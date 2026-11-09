An Giang: Hơn 1.200 học sinh được tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường

Học sinh lắng nghe các kiến thức về phòng chống bạo lực học đường

Sáng 9/11, tại xã Chợ Mới, Công an xã Chợ Mới (Công an tỉnh An Giang) phối hợp Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chuyên đề “Phòng, chống bạo lực học đường và phòng, chống xâm hại trẻ em” cho hơn 1.200 học sinh và giáo viên nhà trường.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Công an xã Chợ Mới đã phổ biến những kiến thức cơ bản về tình hình, nguyên nhân, hậu quả và các hành vi liên quan đến bạo lực học đường; phân tích những biểu hiện của bạo lực học đường dưới nhiều hình thức như bạo lực thể chất, bạo lực tinh thần, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cô lập bạn bè và bạo lực trên không gian mạng.

Đồng thời, hướng dẫn các em cách nhận diện, phòng tránh, ứng xử phù hợp khi xảy ra mâu thuẫn, xung đột; không tham gia hoặc quay clip, phát tán hình ảnh các vụ việc bạo lực học đường trên mạng xã hội.

Học sinh hỏi về kiến thức phòng chống bạo lực học đường

Đối với chuyên đề phòng, chống xâm hại trẻ em, các em học sinh còn được truyền đạt các kiến thức nhận diện những hành vi xâm hại, kỹ năng bảo vệ bản thân, kỹ năng phòng tránh các tình huống có nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là nguy cơ bị xâm hại trên môi trường mạng.

Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng hướng dẫn các em mạnh dạn lên tiếng, tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô, nhà trường và cơ quan chức năng khi phát hiện hoặc trở thành nạn nhân của các hành vi xâm hại.

Thông qua buổi tuyên truyền, Công an xã Chợ Mới mong muốn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh và giáo viên trong công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn bạo lực học đường và các hành vi xâm hại trẻ em; đồng thời xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.