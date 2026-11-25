Không gian di sản thu hút đông đảo du khách

Không gian di sản sắc màu văn hóa

An Giang là vùng đất hội tụ nhiều lớp trầm tích lịch sử, văn hóa, nơi các cộng đồng dân tộc cùng sinh sống, lao động, sáng tạo và xây dựng quê hương qua nhiều thế hệ. Trên vùng đất giàu truyền thống ấy, văn hóa Kinh, Khmer, Chăm, Hoa vừa mang những đặc trưng riêng, vừa có sự giao thoa, tiếp biến, bổ sung cho nhau, tạo nên diện mạo văn hóa đa dạng và giàu bản sắc.

Chính vì vậy, không gian trưng bày “An Giang – Hội tụ sắc màu di sản văn hóa” do Bảo tàng tỉnh tổ chức không đơn thuần là hoạt động giới thiệu hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử, mà còn là dịp để công chúng nhận diện sâu sắc hơn những giá trị văn hóa đã và đang góp phần làm nên cốt cách, tâm hồn của vùng đất An Giang.

Tại không gian văn hóa dân tộc Kinh, khách tham quan được tìm hiểu quá trình hình thành, phát triển vùng đất An Giang; hệ thống di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, lễ hội truyền thống, nghề thủ công và nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ. Những giá trị ấy phản ánh hành trình khai phá, xây dựng quê hương của các thế hệ cư dân, đồng thời thể hiện tinh thần cần cù, sáng tạo, nghĩa tình của người dân vùng sông nước. Đặc biệt, hoạt động trải nghiệm viết thư pháp góp phần đưa nét đẹp nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng.

Ở không gian văn hóa Khmer, những nét đặc sắc của kiến trúc chùa Khmer, nghề làm đường thốt nốt, nghệ thuật viết chữ trên lá Buông và Hội đua bò Bảy Núi được giới thiệu sinh động. Đây không chỉ là những biểu tượng văn hóa mà còn phản ánh đời sống tinh thần, tín ngưỡng và tập quán sản xuất của đồng bào Khmer. Các hoạt động trình diễn múa Rô-băm, giới thiệu nghệ thuật Dì Kê và trải nghiệm gói bánh Ka Tum giúp người xem tiếp cận trực tiếp với những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Không gian văn hóa Chăm mang đến những khám phá về kiến trúc thánh đường Hồi giáo, nhà sàn truyền thống, trang phục và nghề dệt thổ cẩm. Nghệ thuật trình diễn trống Rappana, hoạt động trang trí Henna, trải nghiệm mặc trang phục truyền thống và thưởng thức các loại bánh đặc trưng giúp công chúng hiểu thêm về đời sống văn hóa, tín ngưỡng và nghệ thuật của cộng đồng người Chăm. Qua đó, những giá trị riêng biệt của văn hóa Chăm được giới thiệu trong sự tôn trọng tính đa dạng và bản sắc của mỗi cộng đồng.

Trong khi đó, không gian văn hóa dân tộc Hoa giới thiệu những nét đặc sắc về tín ngưỡng, phong tục, tập quán, nghề truyền thống và nghệ thuật dân gian. Văn hóa ẩm thực với những loại bánh truyền thống như bánh bò, bánh tiêu góp phần tái hiện một phần đời sống sinh hoạt, sự khéo léo và nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của cộng đồng người Hoa trên vùng đất An Giang.

Bốn không gian, bốn sắc thái văn hóa, nhưng cùng gặp nhau ở những giá trị chung: tình yêu quê hương, tinh thần cộng đồng, sự cần cù trong lao động và ý thức gìn giữ những truyền thống tốt đẹp. Đó cũng chính là nền tảng tạo nên sức sống bền bỉ của văn hóa An Giang.

Một điểm nhấn quan trọng của chương trình là không gian giới thiệu 10 Bảo vật quốc gia của tỉnh An Giang. Đây là những di sản có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và khảo cổ học, phản ánh những dấu ấn quan trọng trong tiến trình hình thành, phát triển của vùng đất Nam Bộ nói chung và An Giang nói riêng.

Thông qua hình ảnh, tư liệu, video clip và mã QR, khách tham quan có thể chủ động tìm hiểu thông tin về từng bảo vật, tiếp cận những câu chuyện lịch sử và giá trị văn hóa ẩn chứa phía sau mỗi hiện vật. Việc ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu di sản không chỉ làm phong phú phương thức trưng bày mà còn góp phần đổi mới hoạt động bảo tàng, tạo điều kiện để công chúng, nhất là thế hệ trẻ, tiếp cận di sản bằng những phương thức trực quan, thuận tiện và hấp dẫn hơn.

Bảo vật quốc gia không chỉ là những hiện vật quý được lưu giữ trong các thiết chế văn hóa. Mỗi bảo vật còn là một chứng nhân của lịch sử, mang trong mình thông điệp về quá khứ, trình độ sáng tạo nghệ thuật và đời sống tinh thần của các thế hệ cư dân. Bảo tồn những giá trị ấy cũng chính là bảo vệ ký ức lịch sử, gìn giữ căn cước văn hóa và trao truyền di sản cho tương lai.

Bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch

Điểm đáng chú ý của không gian trưng bày lần này là không dừng lại ở việc giới thiệu hình ảnh, tư liệu và hiện vật, mà kết hợp nhiều hoạt động trình diễn nghệ thuật dân gian, giới thiệu nghề thủ công truyền thống, trải nghiệm trang phục, ẩm thực và sinh hoạt văn hóa đặc trưng của các dân tộc.

Sắc màu văn hóa tạo nên một An Giang đa dạng, nghĩa tình và giàu bản sắc

Cách tổ chức này tạo ra sự chuyển biến từ phương thức trưng bày mang tính giới thiệu một chiều sang hình thức tương tác, trải nghiệm trực tiếp. Di sản không còn chỉ hiện diện trong tủ kính hay qua những dòng thuyết minh, mà được tái hiện bằng âm thanh, màu sắc, động tác nghệ thuật, sản phẩm thủ công và hương vị ẩm thực. Người tham quan không chỉ nhìn ngắm mà còn có cơ hội tham gia, cảm nhận và hiểu sâu hơn về đời sống văn hóa của từng cộng đồng.

Đây là hướng tiếp cận có ý nghĩa trong bối cảnh công tác bảo tồn di sản đang đặt ra yêu cầu phải gắn kết chặt chẽ giữa gìn giữ và phát huy giá trị. Một di sản chỉ thực sự có sức sống khi được cộng đồng thực hành, trao truyền và được xã hội đón nhận. Việc đưa nghệ nhân, nghệ thuật dân gian, nghề truyền thống và các hoạt động trải nghiệm vào không gian trưng bày chính là cách để di sản bước ra khỏi phạm vi lưu giữ, trở thành một phần sống động trong đời sống đương đại.

Đối với An Giang, ý nghĩa này càng trở nên quan trọng trong bối cảnh địa phương đang mở rộng không gian phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính, với lợi thế nổi bật về văn hóa, sinh thái sông nước, núi rừng và biển đảo. Từ những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc đến hệ thống di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, lễ hội và làng nghề truyền thống, An Giang có nhiều điều kiện để xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa mang dấu ấn riêng.

Việc tổ chức không gian “An Giang – Hội tụ sắc màu di sản văn hóa” vì thế không chỉ mang ý nghĩa hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 lần thứ I, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương đến du khách trong nước và quốc tế. Đây cũng là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong quá trình chuẩn bị các điều kiện về văn hóa, du lịch, dịch vụ và quảng bá hình ảnh tỉnh An Giang hướng đến Diễn đàn APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.

Có thể khẳng định, “An Giang – Hội tụ sắc màu di sản văn hóa” là một hoạt động giàu ý nghĩa, góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của các cộng đồng dân tộc trên địa bàn tỉnh. Qua từng hiện vật, điệu múa, tiếng trống, trang phục, món bánh truyền thống và những câu chuyện về vùng đất, con người, công chúng có thêm cơ hội nhận diện chiều sâu văn hóa An Giang trong dòng chảy văn hóa Việt Nam.

Điều có ý nghĩa sâu xa hơn là không gian trưng bày đã gửi đi thông điệp về sự đoàn kết trong đa dạng. Mỗi cộng đồng dân tộc có tiếng nói, phong tục, tín ngưỡng và bản sắc riêng, nhưng tất cả đều cùng chung sống, gắn bó, đóng góp vào sự phát triển của quê hương. Sự đa dạng ấy không tạo nên khoảng cách, mà chính là nguồn lực làm giàu bản sắc văn hóa và tăng cường sức mạnh cộng đồng.

Trong hành trình xây dựng An Giang phát triển bền vững, văn hóa cần được nhìn nhận không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội, mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực và sức mạnh mềm của địa phương. Muốn phát triển lâu dài, cần biết trân trọng quá khứ, gìn giữ những giá trị đã làm nên bản sắc và khơi thông sức sáng tạo để di sản tiếp tục đồng hành cùng cuộc sống hôm nay.

Bốn cộng đồng dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa; nhiều sắc màu văn hóa cùng hội tụ, hòa quyện, tạo nên một An Giang đa dạng, nghĩa tình và giàu bản sắc. Mỗi di sản được bảo tồn hôm nay không chỉ là tài sản quý báu của hiện tại, mà còn là món quà văn hóa trao truyền cho các thế hệ mai sau.