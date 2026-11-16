An Giang hội tụ bản sắc văn hóa đặc trưng, từ đồng bằng, sông nước đến biển đảo

Thông tin được Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước thông tin tại họp báo sự kiện Festival “Dòng xanh An Giang” vào chiều 16/11. Festival có chủ đề “Tôn vinh Di sản - Kiến tạo tương lai” nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Theo ông Lê Văn Phước, Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ 1 năm 2026 là sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch được tỉnh phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lần đầu tiên trong bối cảnh An Giang sau hợp nhất. Đây là những sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là dịp để tôn vinh, giới thiệu và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp; đồng thời góp phần tăng cường sự gắn kết, tinh thần đoàn kết của các cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

“An Giang hôm nay là vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế và bản sắc văn hóa đặc trưng, từ đồng bằng, sông nước đến biển đảo; nơi các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Chăm cùng chung sống, đoàn kết, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống”, ông Lê Văn Phước chia sẻ.

Thông qua Festival, tỉnh này mong muốn giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế hình ảnh một An Giang mới, giàu bản sắc, năng động, thân thiện và giàu tiềm năng phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu tại họp báo.

Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang khẳng định việc tổ chức Festival không chỉ dừng lại ở các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ Nhân dân, mà còn hướng đến mục tiêu lâu dài hơn; quảng bá hình ảnh, tiềm năng và lợi thế của tỉnh; thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư; từng bước xây dựng những sản phẩm văn hóa, thể thao, du lịch đặc trưng, có thương hiệu của An Giang.

Cùng với đó, thông qua các hoạt động hưởng ứng tại cơ sở, trong cộng đồng dân cư, tỉnh mong muốn lan tỏa tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, hướng đến phát triển bền vững.

Khai mạc tối 22/11 tại Quảng trường Trần Quang Khải của phường Rạch Giá, Festival “Dòng xanh An Giang” kéo dài đến đêm 24/11 với chuỗi hơn 10 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại…

Rừng tràm Trà Sư - điểm đến hấp dẫn khách du lịch tại An Giang. (Ảnh: Trasu Tourist Area)

Đối với “Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất năm 2026” tại An Giang kéo dài từ 23-27/11, gồm chuỗi các hoạt động Triển lãm về Ngày hội Văn hóa Việt Nam; Giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa các tỉnh, thành; Trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống, sản phẩm OCOP của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh…

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao An Giang Lê Thị Phà Ca, trong 7 hoạt động do đơn vị này chủ trì tổ chức có không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, biểu diễn âm nhạc đường phố; giải chạy bộ Festival “Dòng xanh An Giang”; giải bơi biển và các trò chơi dân gian; chương trình nghệ thuật phục vụ Nhân dân với vỡ cải lương Tiếng trống Mê Linh...