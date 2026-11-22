Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại Hội nghị

Dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành và các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang.

Tại Hội nghị, tỉnh giới thiệu các dự án, cơ hội đầu tư cụ thể, gồm: dự kiến định hướng phát triển các dự án lấn biển trên địa bàn tỉnh; trục kinh tế kết nối 2 trung tâm đô thị Rạch Giá – Long Xuyên; các dự án đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu chức năng thuộc khu kinh tế cửa khẩu; các dự án thu hút đầu tư tại quần thể du lịch Núi Cấm và Núi Sam; định hướng phát triển các cụm công nghiệp, nhà máy chế biến sâu. Đây là những lĩnh vực, dự án có tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển, góp phần khai thác hiệu quả các nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ chia sẻ: “Hội nghị hôm nay không chỉ là dịp để An Giang giới thiệu các cơ hội đầu tư, mà còn là diễn đàn để các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và nhà đầu tư trao đổi, chia sẻ thông tin về định hướng phát triển, nhu cầu đầu tư và khả năng tham gia nghiên cứu, triển khai các dự án thuộc những lĩnh vực trọng tâm của tỉnh; qua đó làm rõ hơn các cơ hội hợp tác, đầu tư và những nội dung cần quan tâm trong quá trình nghiên cứu, đề xuất dự án”.

Lãnh đạo tỉnh An Giang còn mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được những ý kiến trao đổi, đề xuất, kiến nghị thẳng thắn, thiết thực của quý doanh nghiệp và nhà đầu tư thông qua các báo cáo tham luận, nhất là về tiềm năng, tính khả thi, định hướng đầu tư và những điều kiện cần thiết để triển khai các dự án.

Đây sẽ là cơ sở để tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện thông tin các dự án, nắm bắt nhu cầu và định hướng quan tâm của nhà đầu tư, đồng thời có giải pháp kết nối, hỗ trợ phù hợp trong quá trình nghiên cứu, khảo sát và đề xuất đầu tư cụ thể sau Hội nghị.

Giám đốc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang Nguyễn Phú Cường phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh trình bày Tham luận “Phát triển và thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang” của Ban Quản lý Khu kinh tế An Giang; Sở Du lịch tham luận về “Định hướng phát triển hạ tầng các khu, điểm du lịch trọng điểm và thu hút đầu tư du lịch tỉnh An Giang”; Sở Công thương tham luận “Định hướng phát triển cụm công nghiệp, cụm nhà máy chế biến và các cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang”…

Đặc biệt, tại Hội nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC chia sẻ về “Định hướng đầu tư, nghiên cứu phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, bất động sản công nghiệp và logistics tổng hợp trên địa bàn tỉnh An Giang”; Công ty thành viên Tập đoàn Phú Cường chia sẻ “Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án lấn biển tại Rạch Giá và định hướng đầu tư, nghiên cứu phát triển không gian kinh tế biển Rạch Giá”….

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC Phạm Thị Như Phượng trình bày tham luận

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đánh giá cao các nội dung tham luận, trao đổi tại Hội nghị về định hướng khá rõ nét về quy hoạch phát triển đô thị, các khu vực, dự án lấn biển; trục kết nối đô thị Rạch Giá – Long Xuyên; các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; các dự án du lịch tại quần thể Núi Cấm và Núi Sam; cũng như các dự án hạ tầng thuộc lĩnh vực thu hút đầu tư của tỉnh.

Các ý kiến tham luận của các Sở ban ngành, nhà đầu tư tại Hội nghị đã góp phần làm rõ hơn thông tin về quy hoạch, vị trí, quy mô dự kiến, định hướng phát triển, tình hình chuẩn bị và các điều kiện cần tiếp tục hoàn thiện để triển khai các dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực trọng tâm, ưu tiên đẩy mạnh thu hút của tỉnh trong thời gian tới.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Phú Cường Kiên Giang Nguyễn Quang Minh trình bày tham luận

Để cụ thể hóa các kết quả nội dung Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn và địa phương có liên quan tiếp tục rà soát, cập nhật, cung cấp thông tin về quy hoạch, hiện trạng đất đai, hạ tầng, tài nguyên, môi trường, tình hình chuẩn bị dự án và các điều kiện liên quan đến việc nghiên cứu, triển khai đầu tư.

Trong đó, giao Sở Tài chính – Cơ quan thường trực Ban Hỗ trợ đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp nhu cầu khảo sát, nghiên cứu, đề xuất đầu tư của doanh nghiệp, nhà đầu tư; theo dõi, đôn đốc việc hỗ trợ nhà đầu tư sau Hội nghị. Đối với những khó khăn, vướng mắc hoặc nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng (bìa phải) và các đại biểu tham dự Hội nghị

Đối với các doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục quan tâm nghiên cứu các thông tin về quy hoạch, công tác chuẩn bị và điều kiện triển khai các dự án được giới thiệu tại Hội nghị; chủ động trao đổi với các cơ quan, đơn vị đầu mối của tỉnh khi có nhu cầu khảo sát, nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư.

Tại Hội nghị, lãnh đạo tỉnh An Giang thống nhất mở rộng không gian phát triển du lịch tại quần thể du lịch Núi Cấm và Núi Sam, đây là 2 trong các khu du lịch trọng điểm của tỉnh, không thể tách rời với Phú Quốc, Hà Tiên và các khu, điểm du lịch quan trọng khác trên địa bàn tỉnh.