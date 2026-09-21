An Giang: Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh thăm Trường Trung cấp Phật học Nam tông Khmer Kiên Giang

Hòa thượng Danh Đổng, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh An Giang, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Nam tông Khmer Kiên Giang

Cùng đi có chư tôn đức Ban Thường vụ Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh An Giang, Ban Giám hiệu nhà trường; chư vị trụ trì và đại diện Ban Quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn.

Tại buổi gặp gỡ, Ban Giám hiệu cho biết hiện trường duy trì 3 lớp Pali với 38 Tăng sinh đang theo học nội trú. Chương trình đào tạo chú trọng kinh điển Pali, giáo lý Phật giáo, đồng thời rèn luyện giới luật và nếp sống tu học cho Tăng sinh.

Chư tôn đức phái đoàn thăm, động viên Tăng sinh và cúng dường trường hạ tại trường

Phát biểu với Tăng sinh, Hòa thượng Danh Đổng nhấn mạnh ý nghĩa của mùa an cư đối với đời sống tu học của người xuất gia; đồng thời khuyến tấn các Tăng sinh nỗ lực học tập, trau dồi giới hạnh, chấp hành nội quy nhà trường và thanh quy thiền môn.

Hòa thượng cho rằng việc đào tạo thế hệ Tăng sinh trẻ không chỉ góp phần tạo nguồn nhân sự kế thừa cho Phật giáo Nam tông Khmer mà còn góp phần gìn giữ ngôn ngữ, văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer.

Quang cảnh buổi lễ

Dịp này, đoàn Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh An Giang đã trao quà, tịnh tài và các phẩm vật cúng dường, hỗ trợ sinh hoạt và tu học cho chư Tăng, Tăng sinh trong mùa An cư.

Trường Trung cấp Phật học Nam tông Khmer Kiên Giang đặt tại chùa Sóc Xoài, xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang. Năm học 2026-2027, trường tổ chức các lớp Khmer ngữ và Pali, với gần 100 Tăng sinh theo học.