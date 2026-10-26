An Giang hoàn thiện 2 đề án về Khu kinh tế đặc biệt Phú Quốc trước ngày 30/10

Quang cảnh hội nghị.

Sáng 26/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang họp cho ý kiến đối với dự thảo Đề án đề nghị công nhận đặc khu Phú Quốc là khu kinh tế đặc biệt và Đề án tổ chức bộ máy Khu kinh tế đặc biệt Phú Quốc. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Quang Tùng chủ trì cuộc họp.

Đề án công nhận đặc khu Phú Quốc là khu kinh tế đặc biệt tập trung làm rõ cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn và các tiêu chí công nhận theo quy định. Đề án tổ chức bộ máy đề xuất mô hình phù hợp với đặc thù khu kinh tế đặc biệt, gắn với phân cấp, phân quyền, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Các đại biểu góp ý về cơ sở pháp lý, điều kiện công nhận, cơ chế quản lý và mô hình tổ chức bộ máy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thông qua dự thảo, đồng thời yêu cầu tiếp tục bổ sung, hoàn thiện.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng yêu cầu các cơ quan chủ trì rà soát, cập nhật số liệu, tiếp thu ý kiến đóng góp, bảo đảm nội dung hai đề án thống nhất, đồng bộ và phù hợp định hướng phát triển Phú Quốc trong giai đoạn mới.

Đối với đề án tổ chức bộ máy, mô hình đề xuất phải phù hợp đặc thù Phú Quốc, tuân thủ Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16, Nghị định số 378/2026/NĐ-CP và các quy định liên quan. Trong giai đoạn đầu, việc triển khai phải bám sát cơ sở pháp lý hiện hành, tránh chồng chéo hoặc trái quy định. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu kiểm soát tiến độ, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tờ trình, hoàn thiện hai đề án để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 30/10/2026, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo đúng thẩm quyền.