An Giang hoàn thành tu bổ mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin tại 20 nghĩa trang

Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thắp hương các phần mộ liệt sĩ được hoàn thiện sau khi lấy mẫu.

Ngày 9/11, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh An Giang (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) tổ chức kiểm tra, nghiệm thu công tác hoàn thiện mộ liệt sĩ sau khi lấy mẫu giám định ADN tại các nghĩa trang trên địa bàn.

Theo kế hoạch, tổ công tác do Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, làm tổ trưởng, phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương kiểm tra hiện trạng phần mộ, chất lượng tu bổ, khôi phục, bảo đảm mỹ quan và sự trang nghiêm.

Đến ngày 8/10/2026, tỉnh An Giang đã hoàn thành công tác hoàn thiện mộ liệt sĩ sau khi lấy mẫu giám định ADN tại 20 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Đến ngày 8/10/2026, tỉnh đã hoàn thành việc tu bổ, khôi phục các phần mộ tại 20 nghĩa trang liệt sĩ. Công tác nghiệm thu nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại trước khi hoàn tất các hạng mục.

Kết quả nghiệm thu là cơ sở để tỉnh tiếp tục triển khai giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần xác định danh tính những liệt sĩ còn thiếu thông tin.

PHƯƠNG VŨ