An Giang: Hoàn thành trước thời hạn lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh An Giang đã đạt nhiều kết quả tích cực trong tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS. Nổi bật là hoàn thành trước thời hạn công tác khai quật mộ, lấy mẫu sinh phẩm HCLS phục vụ giám định ADN, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh An Giang phát biểu.

Theo đó, đến ngày 8-10, tỉnh An Giang đã hoàn thành khai quật 15.210/15.210 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 20 nghĩa trang liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch; thu được 11.016 mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN; hoàn thành nhiệm vụ trước 6,5 tháng so với kế hoạch của Ban chỉ đạo quốc gia và trước 22 ngày so với kế hoạch Ban chỉ đạo 515 Quân khu giao.

Để đạt kết quả trên, Ban chỉ đạo 515 tỉnh đã thành lập 14 đội lấy mẫu, huy động lực lượng, phương tiện và tổ chức triển khai đồng bộ các khâu. Quá trình thực hiện bảo đảm quy trình khai quật, lấy mẫu, bàn giao mẫu sinh phẩm và hoàn trả hiện trạng phần mộ liệt sĩ.

Quang cảnh hội nghị.

Đối với công tác tìm kiếm, quy tập HCLS, trong năm 2026, hai Đội K92 và K93 đã tìm kiếm, quy tập được 331 HCLS tại Campuchia và trên địa bàn tỉnh, vượt 81 hài cốt so với chỉ tiêu năm, đạt 132,4%; hoàn thành 80,73% chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập của toàn Chiến dịch 500 ngày đêm. Đặc biệt, qua quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính hai liệt sĩ là Đặng Văn Dùng và Nguyễn Văn Minh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Văn Phước ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh An Giang trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Lê Văn Phước yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm; tăng cường thu thập, rà soát, xác minh thông tin về liệt sĩ, phối hợp chặt chẽ với các địa phương của Campuchia trong công tác tìm kiếm, quy tập. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập 410 HCLS, đồng thời đẩy mạnh giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Dịp này, UBND tỉnh An Giang khen thưởng 30 tập thể, 60 cá nhân; Bộ CHQS tỉnh khen thưởng 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính và lấy mẫu sinh phẩm HCLS. Đồng thời, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen 2 tập thể, 2 cá nhân; Bộ Quốc phòng tặng bằng khen 1 tập thể, 2 cá nhân và Quân khu tặng bằng khen 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.