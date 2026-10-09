An Giang hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ trước thời hạn

Những ngày đầu tháng 10, tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn An Giang, công việc vẫn diễn ra khẩn trương. Từ sáng sớm đến chiều muộn, thậm chí khi trời đã tối, cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng tiếp tục kiểm tra thông tin, mở phần mộ, thu nhận mẫu sinh phẩm, hoàn thiện hồ sơ và hoàn trả hiện trạng.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, toàn Quân khu 9 triển khai lấy mẫu sinh phẩm tại 41.141 phần mộ thuộc 5 tỉnh, thành phố. Trong đó, An Giang đảm nhận 15.210 phần mộ tại 20 nghĩa trang, chiếm gần 37% tổng khối lượng toàn Quân khu - lớn nhất trong các địa phương. Khối lượng công việc trải rộng trên địa bàn, nhiều nghĩa trang liệt sĩ có số lượng phần mộ rất lớn như: Dốc Bà Đắc 4.751, Hà Tiên 1.909, Phú Quốc 1.775, Rạch Giá 1.011, An Biên 989 và Giồng Riềng 965.

Từng công đoạn lấy mẫu sinh phẩm được thực hiện cẩn trọng, bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật.

Áp lực không chỉ nằm ở số lượng. Nhiều phần mộ đã được an táng hàng chục năm, hài cốt phân hủy, mủn mục, khiến việc lựa chọn và thu nhận mẫu sinh phẩm phù hợp đòi hỏi nhiều thời gian, kỹ thuật và sự cẩn trọng.

Trước yêu cầu đó, Ban chỉ đạo 515 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh An Giang (gọi tắt là Ban chỉ đạo 515) và Bộ CHQS tỉnh đã chủ động xây dựng phương án, điều phối lực lượng theo từng địa bàn, thường xuyên rà soát tiến độ và tăng cường quân số cho những nơi có khối lượng lớn.

Đại tá Cao Minh Tâm, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo 515 tỉnh An Giang cho biết, lực lượng được điều tiết linh hoạt theo tiến độ thực tế. Địa bàn nào hoàn thành trước sẽ tiếp tục được tăng cường cho nơi còn nhiều phần mộ, với yêu cầu xuyên suốt là đẩy nhanh tiến độ nhưng không được bỏ qua quy trình kỹ thuật và sự tôn nghiêm đối với hài cốt liệt sĩ.

Cùng với sự chỉ đạo thống nhất, việc tổ chức nhiều mũi thực hiện đồng thời, tăng cường nhân lực và phương tiện đã giúp các đội duy trì tiến độ. Nhiều ngày, cán bộ, chiến sĩ bắt đầu công việc từ sáng sớm, tiếp tục làm đến tối muộn để hoàn thành những phần việc còn lại.

Đại úy Trần Quốc Huy, thành viên đội lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho biết, khó khăn nhất là những phần mộ có hài cốt đã phân hủy nhiều. Việc tìm kiếm mẫu phù hợp vì thế mất nhiều thời gian hơn, trong khi yêu cầu tiến độ rất cao. “Có những hôm anh em làm đến tối muộn. Vất vả nhưng mọi người đều động viên nhau cố gắng, bởi mỗi phần mộ được lấy mẫu là thêm một cơ hội góp phần xác định danh tính liệt sĩ, thêm hy vọng cho gia đình”, đồng chí Huy chia sẻ.

Công việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm chất lượng, đúng quy trình.

Ở các địa phương, lực lượng dân quân, đoàn viên, thanh niên và các lực lượng tại chỗ cũng tham gia hỗ trợ rà soát thông tin, chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư, trang thiết bị. Sự phối hợp này giúp giảm áp lực cho các đội chuyên môn, bảo đảm công việc được triển khai liên tục.

Thượng tá Lê Văn Sáng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh An Giang cho biết: "Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và động viên cán bộ, chiến sĩ luôn được quan tâm. Việc nắm bắt tình hình, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân nỗ lực đã góp phần giúp lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giữ vững tinh thần, khắc phục khó khăn".

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến ngày 8-10-2026, An Giang hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại toàn bộ 15.210 phần mộ, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ đề ra.

Đồng chí Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng Ban chỉ đạo 515 khẳng định, việc hoàn thành trước tiến độ với khối lượng lớn nhất Quân khu 9 là kết quả của sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Trong đó, sự chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp của các sở, ngành và tinh thần tận tụy của lực lượng vũ trang đã góp phần quan trọng vào kết quả chung.

Lực lượng làm nhiệm vụ khẩn trương lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh An Giang.

Theo đồng chí Lê Văn Phước, hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm mới là một chặng trong quá trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp bàn giao mẫu, giám định, đối sánh ADN, rà soát hồ sơ và vận động thân nhân cung cấp thông tin, tham gia lấy mẫu đối sánh, góp phần xác định danh tính những liệt sĩ còn thiếu thông tin.

"Việc hoàn thành 15.210 phần mộ trước thời hạn là dấu mốc quan trọng của An Giang trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm. Kết quả ấy thể hiện khả năng tổ chức, điều hành và sự phối hợp của các lực lượng trước nhiệm vụ có khối lượng lớn, đồng thời tạo tiền đề để triển khai những bước tiếp theo trong công tác giám định, đối sánh ADN", đồng chí Lê Văn Phước nhấn mạnh.