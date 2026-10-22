An Giang hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ sớm 6,5 tháng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh khẳng định, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; đồng thời ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Văn Phước yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung triển khai hiệu quả giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm; đẩy mạnh thu thập, xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nhất là tại các nghĩa trang tạm, khu vực chôn cất cũ; tăng cường phối hợp với các địa phương Campuchia, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập 410 hài cốt liệt sĩ theo kế hoạch. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, dữ liệu, phối hợp triển khai giám định ADN, từng bước xác định danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi và quê hương.

Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, phát biểu.

Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang cho biết, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã chủ động thành lập 14 đội lấy mẫu, huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức tập huấn, làm điểm, rút kinh nghiệm và triển khai đồng loạt tại các nghĩa trang liệt sĩ. Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nhiều phần mộ có kết cấu kiên cố, cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng tham gia đã khắc phục khó khăn, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm chặt chẽ quy trình khai quật, lấy mẫu, bảo quản, bàn giao và hoàn trả hiện trạng phần mộ liệt sĩ.

Đối với công tác tìm kiếm, quy tập, trong năm 2026, hai Đội K92 và K93 đã tìm kiếm, quy tập được 331 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và trên địa bàn tỉnh, vượt 81 hài cốt so với chỉ tiêu năm, đạt 132,4%; đồng thời hoàn thành 80,73% chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập của toàn Chiến dịch 500 ngày đêm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã xác định được danh tính 2 liệt sĩ Nguyễn Văn Minh và Đặng Văn Dùng; công tác thu thập, xác minh thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ và lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ được triển khai đồng bộ.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia; phát huy vai trò của cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân trong cung cấp thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trong giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, địa phương và tinh thần trách nhiệm của lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, tỉnh An Giang đã đạt nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là hoàn thành trước tiến độ công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân.

Tính đến ngày 8/10/2026, toàn tỉnh đã hoàn thành khai quật 15.210/15.210 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 20/20 nghĩa trang liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch; trong đó lấy được 11.016 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, đạt 72,42% số mộ khai quật. Toàn bộ số mẫu đã được bàn giao cho các cơ quan chuyên môn phục vụ giám định ADN. Đặc biệt, An Giang hoàn thành nhiệm vụ trước 6,5 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia và trước 22 ngày so với kế hoạch Ban Chỉ đạo 515 Quân khu giao. Đến nay, các phần mộ đã khai quật lấy mẫu tại 20 nghĩa trang đều được xây dựng, hoàn trả theo quy định.

Dịp này, UBND tỉnh An Giang khen thưởng 30 tập thể, 60 cá nhân; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khen thưởng 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính và lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân; Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân và Quân khu 9 tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.