An Giang hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm 15.210 phần mộ liệt sĩ

Cán bộ, chiến sĩ di chuyển hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác lấy mẫu sinh phẩm, xác định danh tính.

Đây là nhiệm vụ An Giang thực hiện trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Toàn Quân khu 9 triển khai lấy mẫu sinh phẩm tại 41.141 phần mộ thuộc 5 tỉnh, thành phố.

Tại An Giang, các nghĩa trang có nhiều phần mộ được lấy mẫu gồm Dốc Bà Đắc với 4.751 phần mộ, Hà Tiên 1.909 phần mộ, Phú Quốc 1.775 phần mộ và Rạch Giá 1.011 phần mộ.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lê Văn Phước, kết quả này thể hiện quyết tâm, trách nhiệm và sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục phối hợp bàn giao mẫu, giám định và đối sánh ADN, từng bước xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân.

PHƯƠNG VŨ