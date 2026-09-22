An Giang hoàn thành điều tra 2.149 cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Trương Long Hồ phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe báo cáo công tác tổ chức, kiểm tra và đối chiếu hồ sơ, tài liệu, dữ liệu trên hệ thống đối với một số cơ quan, đơn vị. Đồng thời, xác minh số liệu, làm rõ các sai khác, vướng mắc để thống nhất nội dung chỉnh sửa và thông qua kết quả nghiệm thu theo Quy trình của Bộ Nội vụ.

Theo báo cáo, An Giang đã hoàn thành nhiệm vụ điều tra tại 2.149 cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, 100% đối tượng hoàn thành kê khai và gửi duyệt; 100% phiếu được nghiệm thu về số lượng và 253 phiếu nghiệm thu về chất lượng (đạt 11,77%). Công tác chỉ đạo, phối hợp kiểm tra từ tỉnh đến cấp xã được thực hiện nghiêm túc, tạo nguồn dữ liệu chính xác phục vụ tổng hợp, phân tích, quản lý bộ máy và biên chế.

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Nội vụ) Lê Văn Phương phát biểu kết luận buổi nghiệm thu.

Phát biểu kết luận, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Lê Văn Phương ghi nhận nỗ lực của An Giang trong việc bảo đảm tiến độ, chuẩn hóa thông tin dữ liệu. Ông đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện dữ liệu theo đúng hướng dẫn và xác nhận số liệu phục vụ báo cáo, bảo đảm tính chính xác, thống nhất cao nhất.