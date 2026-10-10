An Giang: Hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Long Thạnh năm 2026

Sau 2 ngày tổ chức, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Long Thạnh năm 2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra. Cuộc diễn tập được tổ chức qua 3 giai đoạn gồm: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và thực hành chiến đấu phòng thủ.

Các nội dung diễn tập tập trung làm rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền và khả năng tham mưu, phối hợp của các lực lượng trong chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thực binh với đề mục “Trung đội Dân quân cơ động tập kích địch tạm dừng”.

Điểm nhấn của cuộc diễn tập là phần thực binh với đề mục “Trung đội Dân quân cơ động tập kích địch tạm dừng”. Đây là nội dung quan trọng nhằm kiểm tra trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng phối hợp, hiệp đồng và vận dụng các hình thức chiến thuật vào thực hành chiến đấu của lực lượng dân quân cơ động.

Trong tình huống giả định, Trung đội Dân quân cơ động tổ chức lực lượng, triển khai đội hình, vận dụng các yếu tố bí mật, bất ngờ để thực hành tập kích mục tiêu theo phương án chiến đấu đã xác định. Các bộ phận tham gia thực binh phối hợp, hiệp đồng trong quá trình cơ động, tiếp cận mục tiêu, thực hành chiến đấu và xử trí các tình huống phát sinh, thể hiện khả năng vận dụng kỹ thuật, chiến thuật vào điều kiện thực tế của địa bàn.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang (thứ 6 từ phải sang) cùng Đại tá Bùi Sỹ Hùng, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà, động viên các lực lượng tham gia diễn tập.

Thông qua diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền; trình độ tham mưu, phối hợp của cơ quan quân sự, Công an và các ban, ngành, đoàn thể. Đồng thời, rút kinh nghiệm về công tác tổ chức, phương pháp vận hành cơ chế, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, phương án, kế hoạch chiến đấu phòng thủ, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương.

Kết thúc diễn tập, đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Đại tá Bùi Sỹ Hùng, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và các thành viên Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đã trao tặng quà, động viên các lực lượng tham gia diễn tập. Qua đó, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trong suốt quá trình chuẩn bị, luyện tập, thực hành diễn tập.