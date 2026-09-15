An Giang: Hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Giang Thành năm 2026

Cuộc diễn tập xã Giang Thành với đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ”; quá trình thực hành diễn tập các lực lượng đã thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, nắm chắc nguyên tắc, trình tự các bước và thứ tự nội dung từng công việc, xử lý linh hoạt các tình huống đề ra.

Các đại biểu tham dự bế mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Giang Thành năm 2026.

Trong phần vận hành cơ chế, các hội nghị được tổ chức đúng trình tự, nội dung; phát huy được vai trò của cấp ủy, chính quyền, cơ quan Quân sự, Công an, MTTQ và các ban, ngành trong xử trí các tình huống về quốc phòng, an ninh và phòng thủ dân sự.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang trao quà tặng các lực lượng trực tiếp tham gia thực binh.

Ở nội dung Thực binh “Trung đội dân quân cơ động phối hợp Trạm biên phòng làm nhiệm vụ chiến đấu tập kích đánh chiếm lại Trạm biên phòng”, trên cơ sở tình huống đặt ra, lực lượng dân quân cơ động phối hợp với lực lượng Biên phòng tổ chức cơ động, triển khai đội hình, tiếp cận mục tiêu và thực hành tập kích theo đúng ý định chiến thuật.

Đại tá Nguyễn Thành Ân, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang trao quà tặng các lực lượng trực tiếp tham gia thực binh.

Phát biểu nhận xét cuộc diễn tập, Đại tá Nguyễn Thành Ân, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và các cơ quan, đơn vị tham gia.

Đồng chí Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang yêu cầu địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm từ cuộc diễn tập; tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, kế hoạch, phương án chiến đấu phòng thủ phù hợp với thực tiễn và yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng.

Kết thúc diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh An Giang cùng Đảng ủy, HĐND, UBND xã Giang Thành đã trao quà tặng các lực lượng trực tiếp tham gia thực binh, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực trong quá trình luyện tập và thực hành các nội dung chiến thuật.