An Giang hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tập thể bền vững

Tọa đàm nhằm đánh giá thực trạng hoạt động của các hợp tác xã

Chiều 20.10, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh An Giang tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ quản lý, điều hành năm 2026”. Chương trình có sự tham dự của 170 đại biểu, gồm đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và cán bộ Hội LHPN các địa phương.

Tọa đàm nhằm đánh giá thực trạng hoạt động của các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) có phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; trao đổi kinh nghiệm, nhận diện khó khăn và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể. Trong đó, tăng cường liên kết sản xuất, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm.

Giới thiệu sản phẩm của các HTX, THT do phụ nữ sản xuất, kinh doanh

Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh An Giang chú trọng vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể thông qua các mô hình HTX, THT. Qua đó, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, thúc đẩy liên kết sản xuất và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế tại địa phương.

Thông qua các mô hình này, phụ nữ có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về nguồn lực, nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, kinh doanh và từng bước khẳng định vai trò trong quản lý, điều hành.

Tuy nhiên, để hoạt động ổn định, bền vững, các HTX, THT cần tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, hoàn thiện bao bì, nhãn mác và thực hiện truy xuất nguồn gốc. Bên cạnh đó, tăng cường kết nối với doanh nghiệp, đơn vị phân phối và đối tác tiêu thụ là giải pháp quan trọng nhằm ổn định đầu ra, nâng cao giá trị sản phẩm.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và đẩy mạnh xúc tiến thương mại. Các tham luận, chia sẻ kinh nghiệm từ doanh nghiệp và các mô hình kinh tế tập thể góp phần làm rõ khó khăn trong tổ chức sản xuất, kinh doanh, đồng thời đề xuất kiến nghị với các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Việc ứng dụng công nghệ số, khai thác các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội để quảng bá sản phẩm cũng được chú trọng, góp phần giúp các mô hình kinh tế tập thể tiếp cận khách hàng, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm tại Ngày hội phụ nữ An Giang khởi nghiệp

Dịp này, Hội LHPN tỉnh tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các HTX, THT do phụ nữ sản xuất, kinh doanh, tạo cơ hội quảng bá sản phẩm, kết nối với doanh nghiệp, đối tác và người tiêu dùng.

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị Hội LHPN các xã, phường, đặc khu phối hợp với các HTX, THT rà soát tình hình hoạt động, tổng hợp khó khăn, hạn chế và đề xuất giải pháp hỗ trợ phù hợp. Đồng thời, lựa chọn các mô hình tiêu biểu để chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu sản phẩm tham gia trưng bày, quảng bá và kết nối thị trường.

Sau tọa đàm, các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng những mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả; vận động hội viên, phụ nữ tham gia HTX, THT, chú trọng nâng cao năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm, ứng dụng công nghệ số và phát triển các kênh tiêu thụ ổn định.

Thông qua chương trình, Hội LHPN tỉnh An Giang hướng đến nâng cao năng lực quản lý, sức cạnh tranh của các HTX, THT, phát huy tinh thần hợp tác, chủ động, sáng tạo của phụ nữ. Qua đó, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hội viên và người lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.