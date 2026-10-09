An Giang hỗ trợ người lao động tiếp cận tín dụng an toàn

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Đỗ Trần Thịnh (hàng đầu, bên trái) và Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long Nguyễn Hoàng An ký kết quy chế phối hợp.

Theo chương trình phối hợp, Ngân hàng TMCP Kiên Long sẽ giới thiệu các sản phẩm tín dụng phù hợp nhu cầu chính đáng của người lao động; phối hợp tư vấn, hướng dẫn thủ tục vay vốn tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu nhà ở công nhân và các địa điểm phù hợp.

Ngân hàng cũng hỗ trợ người lao động tiếp cận thông tin tín dụng, hướng dẫn quy trình vay vốn minh bạch, bảo đảm các điều kiện thẩm định và kiểm soát rủi ro theo quy định.

Đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long Chi nhánh Rạch Giá và Nhà Văn hóa Lao động tỉnh An Giang ký kết phối hợp triển khai các sản phẩm tín dụng hỗ trợ đoàn viên, người lao động.

Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Kiên Long Nguyễn Hoàng An cho biết chương trình hướng đến giúp người lao động tiếp cận tín dụng chính thức an toàn, đồng thời phòng ngừa, từng bước đẩy lùi tín dụng không hợp pháp.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Đỗ Trần Thịnh kỳ vọng các công đoàn cơ sở sẽ trở thành đầu mối tuyên truyền phòng, chống tín dụng đen, hướng dẫn đoàn viên tìm đến nguồn vay chính thức khi gặp khó khăn, hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của tín dụng bất hợp pháp.