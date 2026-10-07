An Giang: Hỗ trợ hơn 450 triệu đồng cho người dân, học sinh xã An Cư

Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang trao quà an sinh xã hội cho người cao tuổi neo đơn

Chương trình là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng chương trình “80 ngày hành động vì cộng đồng”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23.11.1945 - 23.11.2026).

Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang hỗ trợ 300 triệu đồng xây dựng 3 căn nhà Chữ thập đỏ cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại ấp Mằng Rò, xã An Cư; mỗi căn trị giá 100 triệu đồng. Đây là hoạt động thuộc mô hình trọng điểm “Cộng đồng nhân ái, kết nối yêu thương” của Tháng Nhân đạo năm 2026.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao 7 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng. Đồng thời, Hội hỗ trợ an sinh xã hội cho 5 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gồm 4 người cao tuổi neo đơn và 1 người mắc bệnh lý tâm thần. Mỗi trường hợp được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng trong thời gian 24 tháng.

Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động xây dựng nhà ở, trao học bổng và hỗ trợ an sinh xã hội tại xã An Cư là hơn 450 triệu đồng, từ nguồn kinh phí do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vận động tài trợ.

Các đại biểu và đại diện các gia đình được hỗ trợ nhà tại buổi lễ khởi công

Chương trình góp phần giúp các hộ khó khăn có điều kiện ổn định chỗ ở, học sinh tiếp tục đến trường, đồng thời tạo điểm tựa cho những trường hợp yếu thế vươn lên trong cuộc sống, lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng.