An Giang hỗ trợ hơn 4 tỉ đồng xây 68 căn nhà ở Gò Quao

Nghi thức nhấn nút khởi động xuất quân các hoạt động Tết Quân - Dân năm 2027 Chôl Chnăm Thmây tại xã Gò Quao.

Sáng 13/11, Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết Quân - Dân tỉnh An Giang tổ chức lễ xuất quân thực hiện các hoạt động Tết Quân - Dân năm 2027 Chôl Chnăm Thmây tại xã Gò Quao. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Trưởng ban Chỉ đạo các hoạt động Tết Quân - Dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đề nghị các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và chính quyền xã Gò Quao phối hợp triển khai các công trình, phần việc đúng kế hoạch, tiến độ; đồng thời vận động, huy động các nguồn lực hợp pháp để chăm lo gia đình chính sách, người có công và các hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là về nhà ở, giao thông nông thôn và chăm sóc sức khỏe.

Lãnh đạo tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, điều phối, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong công tác dân vận, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước (bên trái) trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho UBND xã Gò Quao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao học bổng cho học sinh.

Trao học bổng cho học sinh dân tộc Khmer hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.

Phó trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh An Giang Lâm Ngọc Châu trao bảng tượng trưng hỗ trợ xe đạp cho UBND xã Gò Quao.

Tại lễ xuất quân, Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết Quân - Dân tỉnh trao bảng tượng trưng hỗ trợ 4,08 tỷ đồng xây dựng 68 căn nhà cho UBND xã Gò Quao; 30 suất học bổng cho học sinh Khmer có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. Ban Dân tộc, HĐND tỉnh trao bảng tượng trưng hỗ trợ 10 chiếc xe đạp cho học sinh Khmer có hoàn cảnh khó khăn.

Theo kế hoạch, các hoạt động trong Tết Quân - Dân tập trung xây dựng 68 căn nhà Đại đoàn kết, nhà Đồng đội, Ngôi nhà 19/8; xây dựng các cây cầu Long Tạo, Kênh Chợ, chùa Sóc Sâu, cầu An Minh qua An Hòa; làm mới 2km đường giao thông nông thôn tuyến Kênh Nông Trường.

Ngoài ra, địa phương triển khai các tuyến đường năng lượng thắp sáng đường quê, đường hoa; xây dựng 20 hố rác cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện mô hình phát triển kinh tế và xây dựng 2 hệ thống lọc nước cộng đồng.

Chương trình còn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; tặng quà cho lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh nghèo học giỏi. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức phù hợp với phong tục, tập quán của đồng bào Khmer.