An Giang hỗ trợ gần 3 tỷ đồng phát triển mô hình kinh tế nông thôn

Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc hội chợ.

Tối 16/10, tại quảng trường Thái Quốc Hùng, xã Tri Tôn, Hội Nông dân tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị tổ chức khai mạc Hội chợ triển lãm thành tựu nông nghiệp và sản phẩm nông thôn tiêu biểu đồng bằng sông Cửu Long - An Giang lần thứ II năm 2026.

Dự lễ khai mạc có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Việt; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức; đại diện các sở, ngành các tỉnh An Giang, Cà Mau, Quảng Ngãi và Hội Nông dân các xã, phường, đặc khu của tỉnh An Giang.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Cọp phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Cọp cho biết, hội chợ là dịp giới thiệu những thành tựu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của tỉnh; tạo điều kiện kết nối nông dân, hợp tác xã với doanh nghiệp, nhà khoa học và các đơn vị xúc tiến thương mại. Qua đó, các chủ thể có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Việt trao kinh phí hỗ trợ các mô hình nông nghiệp cho Hội Nông dân các xã, phường trên địa bàn tỉnh An Giang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức trao kinh phí hỗ trợ các mô hình nông nghiệp cho Hội Nông dân các xã, phường trên địa bàn tỉnh An Giang.

Tại lễ khai mạc, Hội Nông dân tỉnh An Giang trao bảng tượng trưng hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế cho Hội Nông dân 12 xã: Đông Thái, Ô Lâm, Tri Tôn, Núi Cấm, Châu Phong, Vĩnh Phong, Kiên Lương, U Minh Thượng, Giồng Riềng, An Cư, Hòa Điền và Thạnh Hưng, với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại hội chợ.

Hội chợ có sự tham gia của hơn 60 doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu máy móc, thiết bị hiện đại và công nghệ cao, cùng 70 chủ thể OCOP, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong và ngoài tỉnh, góp phần quảng bá sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường.

Trong khuôn khổ hội chợ còn diễn ra các hoạt động hội thảo, tọa đàm về chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn và xuất khẩu nông sản; chia sẻ kỹ thuật canh tác nông nghiệp bền vững, quy trình sử dụng phân bón hữu cơ, vi sinh trên cây lúa và cây ăn trái. Các chủ thể cũng được tư vấn hoàn thiện bao bì, nhãn mác, xây dựng thương hiệu, nâng cao kỹ năng quảng bá và bán hàng trên sàn thương mại điện tử.