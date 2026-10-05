An Giang hỗ trợ 500 triệu đồng xây, sửa nhà cho 7 gia đình chính sách

Trao kinh phí hỗ trợ cất mới nhà ở cho các gia đình chính sách.

Ngày 5/10, Ban Chỉ đạo Quỹ vận động xã hội hóa hỗ trợ đầu tư, xây dựng hạ tầng tỉnh An Giang tổ chức trao kinh phí hỗ trợ các gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn các xã Hòa Thuận, Hòa Hưng và Long Thạnh.

Trong số 7 hộ được hỗ trợ, có 3 hộ cất mới nhà ở, mỗi hộ được hỗ trợ 100 triệu đồng; 4 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà, kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ.

Đây là nguồn lực được huy động từ Quỹ vận động xã hội hóa hỗ trợ đầu tư, xây dựng hạ tầng tỉnh An Giang, nhằm hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn.