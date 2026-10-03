An Giang: Hiệu quả từ tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã

Ngành chức năng tiến hành thả chim cao cát về tự nhiên. (Ảnh: Chi cục Kiểm lâm An Giang cung cấp)

Có được kết quả trên là nhờ Chi cục Kiểm lâm, Công an tỉnh An Giang phối hợp các xã phường thực hiện hàng trăm cuộc tuyên truyền lưu động, phát thanh xã phường đến việc ký cam kết tại các khu dân cư và cơ sở tôn giáo

Từ đó, người dân đã chủ động hơn trong việc nói không với tiêu thụ, buôn bán trái phép động vật hoang dã. Mới đây, ngày 1/10, bà Néang Kim Lam, là người trông coi chùa Sóc Triết, xã Cô Tô đến Công an xã Cô Tô nộp. Đây là số động vật được phật tử mang đến chùa Sóc Triết phóng sinh.

Từ đầu năm đến nay, ngành chức năng tiếp nhận nhiều cá thể động vật hoang dã do người dân giao nộp. (Ảnh: Chi cục Kiểm lâm An Giang cung cấp)

Trước đó, ngày 29/9, ông Nguyễn Hữu An, ngụ ấp Tô Thủy, xã Tri Tôn đi bắt ốc bươu vàng bắt được một con rùa. Do được tuyên truyền về bảo vệ động vật hoang dã nên ông An không giữ lại nuôi kiểng hay làm thịt hoặc mua bán mà tức khắc mang đến Công an xã Tri Tôn giao.

Con rùa này được xác định là rùa đất lớn, nặng hơn 6kg, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ. Sau khi tiếp nhận, Công an xã Tri Tôn liên hệ Hạt Kiểm lâm khu vực 1 Tri Tôn bàn giao con rùa.

Trong đầu tháng 9, anh Phan Thanh Trung, ngụ ấp Vĩnh Hạ, xã An Cư đang ở trong nhà đột nhiên nghe ngoài sân có tiếng chim kêu quang quác, tiếng vỗ cánh phành phạch nên ngạc nhiên chạy ra sân xem. Đó là âm thanh phát ra từ một con chim to đang vướng vào giàn lưới bắt cá đang phơi.

Đến gần nhận dạng, anh Trung nhận ra đây là loài chim phượng hoàng đất. Anh Trung nói :“Loài chim này có cái mỏ rất to, màu lông khá đẹp. Dân ở vùng núi gọi nó là phượng hoàng đất, ngày xưa nó có nhiều lắm nay ít dần”.

Núi Cô Tô hay còn gọi Phụng Hoàng sơn nằm trong quần thể Thất Sơn có nhiều loài thú sinh sống. ( Ảnh: THANH DŨNG)

Biết đây là loài chim hiếm, ngay lập tức, anh Trung gỡ chim khỏi lưới và giao nộp cho Công an xã An Cư. Qua xác minh, Hạt Kiểm lâm khu vực I xác định con chim đó là chim cao các còn gọi là hoàng hạc.

Trong dân gian gọi chúng là phượng hoàng đất, là chim quý, hiếm, nằm trong danh mục IIB. Hạt Kiểm lâm khu vực 1 và Công an xã An Cư đã tiến hành thả chim vào khu vực rừng phòng hộ Núi Cấm thuộc xã An Cư.

Các cá nhân giao nộp động vật hoang dã được địa phương, Kiểm lâm biểu dương tinh thần trách nhiệm và qua đó kêu gọi cộng đồng chung tay trong công tác bảo vệ động vật hoang dã, cùng nhau góp phần bảo vệ các loài động vật quý, hiếm.

Theo báo cáo, từ đầu năm 2026 đến nay, Chi cục Kiểm lâm An Giang đã tiếp nhận 28 loài với hơn 330 cá thể. Đáng chú ý, rất nhiều cá thể quý hiếm như cao cát, tê tê Java, rùa đất lớn, khỉ mặt đỏ... được tiếp nhận từ sự tự nguyện giao nộp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Việc tự nguyện giao nộp các cá thể rùa thể hiện rõ ý thức của người dân trong bảo vệ động vật hoang dã. (Ảnh: Chi cục Kiểm lâm An Giang cung cấp)

Tỉnh An Giang với hệ sinh thái đa dạng, có núi rừng, biển, ao đầm là địa bàn trọng điểm trong công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã. Báo cáo mới nhất từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phác họa bức tranh toàn cảnh về sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cộng đồng song hành cùng những thách thức lớn về hạ tầng cứu hộ và áp lực quản lý.

Thách thức nằm ở Trạm Cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me, xã Kiên Lương - vốn được đầu tư thiết kế chủ yếu để cứu hộ gấu. Thế nhưng, khi tiếp nhận động vật hoang dã đều đưa về đây cứu hộ từ đó gia tăng nơi nuôi nhốt.

Trạm bắt buộc phải cải tạo, trưng dụng tạm thời không gian để tiếp nhận đủ chủng loại từ thú, linh trưởng đến bò sát, chim... Toàn bộ hệ thống chuồng, lồng hiện tại đã hoạt động hết công suất.

Chưa kể, quãng đường vận chuyển cá thể tịch thu hoặc giao nộp từ các xã, phường, vùng xa về Trạm có nơi dài hơn 280km. Quãng đường dài cùng thiếu trang thiết bị vận chuyển chuyên dụng đã làm tăng nguy cơ rủi ro sức khỏe cho động vật.

Trong một số trường hợp khẩn cấp, ngành kiểm lâm đã phải nhờ đến sự hỗ trợ y tế, thăm khám từ cơ sở bảo tồn tư nhân Vinpearl Safari Phú Quốc.

Để tháo gỡ nút thắt này, Chi cục Kiểm lâm An Giang đã kiến nghị các giải pháp như đẩy mạnh chuyển đổi số. Cụ thể, đề xuất Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm hướng dẫn thống nhất việc ứng dụng công nghệ điện tử.

Núi đá vôi ở xã Kiên Lương có loài voọc bạc Đông Dương sinh sống. Người dân buôn bán, sinh sống gần khu vực núi đá vôi ý thức đó là động vật quý hiếm nên không đánh bắt mà bảo vệ chúng. ( Ảnh: THANH DŨNG)

Việc cho phép sử dụng bảng kê lâm sản, mã số cơ sở và sổ theo dõi gây nuôi dưới dạng tích hợp mã QR, chữ ký số sẽ giúp giảm tải đáng kể áp lực hành chính giấy tờ cho cả cơ quan quản lý lẫn người dân.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cơ chế phân vùng tiếp nhận ban đầu tại chỗ. Việc giao cho Kiểm lâm sở tại hoặc đơn vị đủ điều kiện gần nhất tiếp nhận chăm sóc ban đầu sẽ giảm tải cho Trạm Hòn Me, đồng thời giảm thiểu rủi ro cho động vật do phải vận chuyển đường dài.

Nâng cấp hạ tầng chuyên dụng như đầu tư, mở rộng Trạm Cứu hộ Hòn Me; bổ sung thêm khu cách ly, khu điều trị, trang thiết bị thú y và phương tiện vận chuyển chuyên trách…