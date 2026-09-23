An Giang: Hiệp thương cử Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang vừa hiệp thương cử ông Lâm Minh Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Chiều 23/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh để hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Hội nghị đã hiệp thương bổ sung ông Lâm Minh Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; hiệp thương cử ông Lâm Minh Thành giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã có quyết định điều động, phân công bà Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để giới thiệu HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang. Sáng 22/9, HĐND tỉnh An Giang đã bầu bà Trần Thị Thanh Hương giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/an-giang-hiep-thuong-cu-pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-giu-chuc-chu-tich-uy-ban-mttq-viet-nam-tinh.html