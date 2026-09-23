An Giang: Hiệp thương cử Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Mưa lớn kéo dài từ đêm 22 đến chiều 23/9 gây ngập cục bộ, sạt lở đất tại nhiều nơi tại tỉnh Lâm Đồng, ảnh hưởng đến nhà ở, sản xuất và giao thông. Chính quyền các địa phương đang huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân, cảnh báo, phân luồng giao thông và xử lý các điểm xung yếu.