An Giang: Hiệp thương cử ông Lâm Minh Thành giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Chiều 23/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức hội nghị hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lâm Minh Thành, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy An Giang được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo tờ trình của Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang, thực hiện Công văn số 716-CV/TU, ngày 4/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về công tác cán bộ, trong đó căn cứ ý kiến của Ban Bí thư tại Công văn số 4751-CV/VPTW, ngày 3/9/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng đồng ý đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030, để giới thiệu, bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Do đó, chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030 cần được kiện toàn nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động thường xuyên, liên tục.

Trên cơ sở chủ trương của cấp có thẩm quyền về việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang và kết quả hiệp thương bổ sung ông Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang, tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị 100% ủy viên có mặt đã thống nhất hiệp thương cử ông Lâm Minh Thành, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang, tham gia Ủy viên và giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lâm Minh Thành (SN 1972, quê đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), có trình độ Cử nhân Luật, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng giữ các chức vụ: Phó giám đốc Sở GTVT Kiên Giang; Bí thư Huyện ủy Phú Quốc; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang; Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang và Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Từ ngày 1/7/2025, ông Lâm Minh Thành được phân công giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy.

Các đại biểu cũng hiệp thương cho bà Trần Thị Thanh Hương thôi tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.