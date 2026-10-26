An Giang hiện có 175 trường học đạt chuẩn quốc gia

Trường Tiểu học ở An Giang. Ảnh minh họa:TN.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2030”, sau sắp xếp, toàn tỉnh giảm 618 đầu mối trường, tổ chức 618 phân hiệu và 860 điểm lẻ;

Tỷ lệ trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đạt 85,37% số trường (Tiểu học đạt 94,47%, THCS đạt 35,36%, THPT đạt 41,65%); phát hành 641.125 học bạ số về Bộ Giáo dục và Đào tạo (đạt 99,15%).

Năm 2026, tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông của tỉnh đạt 98,84% (điểm bình quân 5,686, xếp 19 toàn quốc, hạng 3 Đồng bằng sông Cửu Long).

Trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh An Giang. Ảnh: TN.

Toàn tỉnh An Giang hiện có 175/298 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 58,72%), trong đó khối trường phổ thông đạt 142/250 trường (56,80%); công tác đầu tư hạ tầng được đẩy mạnh với việc đưa vào sử dụng 3 Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp biên giới (Giai đoạn 1) và đang thi công 6 trường (Giai đoạn 2), phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/8/2027.

Đặc biệt, công tác chuyển đổi số và ứng dụng AI, 100% cơ sở vận hành IOC; hơn 23.000 tài khoản AI được kích hoạt phục vụ giảng dạy; hoàn thành 100% số hóa bằng tốt nghiệp THPT giai đoạn 2018 - 2025.

Phổ cập giáo dục, tiếp tục duy trì vững chắc chuẩn phổ cập mức độ cao với tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đạt 99,82%, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,66%, học sinh lớp 5 vào lớp 6 đạt 98,48% và tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở vào lớp 10 đạt 85,14%.

Trường Tiểu học ở An Giang. Ảnh: TN.

Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực, trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia năm học 2025 - 2026, An Giang xuất sắc đạt 89 giải, dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm thứ hai liên tiếp về số lượng và xếp thứ 21/63 tỉnh, thành trên cả nước; đồng thời đạt giải cao tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật Quốc gia và Robotics Quốc gia (được chọn tham gia thi đấu quốc tế tại Thụy Sĩ).

Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành 20/59 nhiệm vụ; đang thực hiện 25/59 nhiệm vụ; còn 14/59 nhiệm vụ chưa triển khai, chủ yếu là các nhiệm vụ trong giai đoạn 2026 - 2030 hoặc đang chờ cơ chế, hướng dẫn từ Trung ương.