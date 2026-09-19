An Giang: Hàng nghìn người tham gia lễ hội mùa nước nổi xã Phú Hữu

Đây là hoạt động mở đầu chuỗi chương trình trải nghiệm mùa nước nổi, giới thiệu cảnh quan, văn hóa và sản vật đặc trưng của vùng đầu nguồn sông Hậu.

Người dân và du khách háo hức tham gia đua xuồng đôi nam nữ trên cánh đồng ngập nước.

Đông đảo người dân và du khách tham gia các hoạt động trải nghiệm gắn với đời sống vùng ngập nước như giải chạy việt dã khám phá “cung đường mùa nước nổi” trên tuyến đập tràn dài khoảng 5 km ở bờ Đông sông Hậu; quăng chài bắt cá trên cánh đồng ngập nước, cắm hoa đồng nội, chống xuồng ba lá. Các trò chơi dân gian như bơi đua ôm chuối vượt đồng, đua xuồng đôi nam nữ, đi cầu khỉ, bịt mắt bắt vịt dưới đồng nước nổi cũng thu hút đông người tham gia.

Chương trình còn có biểu diễn đờn ca tài tử, trải nghiệm tắm đồng mùa nước nổi, giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản và các món ăn đặc trưng của địa phương.

Người dân và du khách háo hức tham gia trải nghiệm các trò chơi dân gian tại ngày hội mùa nước nổi xã Phú Hữu.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Hữu Võ Văn Dừa, mùa nước nổi là nét đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ, mang đến cảnh quan thiên nhiên và nguồn sản vật phong phú. Đối với người dân Phú Hữu, mùa nước nổi gắn với đời sống, sinh hoạt và sản xuất, được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Nước về mang theo phù sa và nguồn lợi tự nhiên, tạo điều kiện để người dân khai thác các sản vật như cá đồng, rau, hoa và những sản phẩm gắn với môi trường ngập nước. Từ đó, Phú Hữu lựa chọn mùa nước nổi làm không gian tổ chức các hoạt động trải nghiệm.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Hữu Võ Văn Dừa cho biết, thông qua chuỗi hoạt động năm nay, địa phương mong muốn đưa mùa nước nổi đến gần hơn với người dân và du khách, qua đó giới thiệu những giá trị văn hóa, sản vật và đời sống đặc trưng của vùng đầu nguồn biên giới. Các hoạt động được thiết kế để du khách vừa tham quan, vừa trực tiếp tham gia, từ quăng chài, chống xuồng, chơi các trò dân gian đến thưởng thức ẩm thực. Lễ hội cũng là dịp giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản và sản phẩm đặc trưng, góp phần kết nối, tiêu thụ sản phẩm địa phương và khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng.

Trong không gian sông nước miền Tây, đông đảo người dân và du khách tham gia trải nghiệm tắm đồng mùa nước nổi.

Cùng với đó, các hoạt động văn hóa, thể thao góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống gắn với mùa nước nổi, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng. “Việc tổ chức lễ hội cũng nằm trong định hướng khai thác cảnh quan tự nhiên, văn hóa sông nước và sản vật địa phương để hình thành những sản phẩm du lịch đặc trưng. Qua đó, Phú Hữu từng bước quảng bá hình ảnh quê hương, tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế từ nông nghiệp, văn hóa và dịch vụ”- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Hữu Võ Văn Dừa nhấn mạnh.

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch mùa nước nổi xã Phú Hữu năm 2026 mang đến những trải nghiệm đặc trưng của mùa nước nổi, đồng thời góp phần khai thác các giá trị tự nhiên và văn hóa bản địa, hướng tới hình thành điểm đến du lịch cộng đồng, tạo thêm động lực phát triển kinh tế địa phương.