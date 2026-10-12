An Giang: Hai vụ cháy rạng sáng, thiệt hại hơn 2,2 tỷ đồng

Hiện trường vụ cháy ở xã Hòa Lạc, tỉnh An Giang. (Ảnh: Cộng tác viên)

Khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày tại cơ sở kinh doanh xe điện Chín Đạo (ấp Hòa Bình 3, xã Hòa Lạc) ngọn lửa bùng phát dữ dội rồi nhanh chóng cháy lan sang hai hộ lân cận.

Hậu quả khiến 2 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, 1 căn nhà bị cháy một phần, ước tính thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. Ngay sau khi phát hiện, 61 người gồm lực lượng công an, quân đội, dân quân và người dân địa phương đã kịp thời có mặt hỗ trợ dập lửa và khắc phục hậu quả.

Đến khoảng 3 giờ sáng, một vụ cháy khác tiếp tục bùng phát tại nhà dân ở ấp Xẻo Lá, xã Tân Thạnh. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện. Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà cùng tài sản, tiền mặt bên trong với thiệt hại ước tính hơn 200 triệu đồng. Lực lượng công an xã cùng người dân (13 người) đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, dọn dẹp hiện trường.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh An Giang đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân, đồng thời hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.