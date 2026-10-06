An Giang: Hải quan Khánh Bình bảo đảm thông quan cửa khẩu quốc tế kết nối Campuchia

Chiều ngày 6/10, Cục Hải quan cho biết, để đáp ứng yêu cầu quản lý và vận hành Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom, Chi cục Hải quan khu vực XX (Hải quan cửa khẩu Khánh Bình) đã bố trí, phân công 15 công chức thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu.

UBND tỉnh An Giang và Tòa Hành chính tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia) đã phối hợp tổ chức Lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom. Ảnh: Cục Hải quan

Việc chủ động bố trí nhân lực nhằm bảo đảm công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục được thực hiện kịp thời, phối hợp chặt chẽ giữa các khâu, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa, phương tiện qua cửa khẩu.

Đáng chú ý, Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã chủ động liên hệ, phối hợp và trao đổi thông tin với Công an, Hải quan cùng các lực lượng chức năng tại cửa khẩu và phía Campuchia. Hai bên thống nhất phương án tổ chức thực hiện, bảo đảm hoạt động thông quan đối với hàng hóa, phương tiện được triển khai đồng bộ, hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình vận hành cửa khẩu quốc tế.

Cách làm này vừa đáp ứng yêu cầu tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương qua biên giới, vừa tăng cường phối hợp trong quản lý, kiểm soát hàng hóa, phương tiện và các hoạt động qua lại tại khu vực cửa khẩu.

Trước đó, ngày 3/10/2026, UBND tỉnh An Giang và Tòa Hành chính tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia) đã phối hợp tổ chức Lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom theo Nghị quyết số 219/NQ-CP ngày 7/8/2026 của Chính phủ về việc nâng cấp cửa khẩu chính Khánh Bình, tỉnh An Giang lên cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình.

Đây là cặp cửa khẩu quốc tế thứ hai kết nối tỉnh An Giang với tỉnh Kandal, sau cặp cửa khẩu Vĩnh Xương - Kaam Samnor. Cửa khẩu Khánh Bình - Chrey Thom có vị trí thuận lợi, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 75 km, đồng thời có khả năng kết nối cả đường bộ và đường thủy.

Việc nâng cấp cửa khẩu cũng mở rộng khả năng qua lại đối với công dân và phương tiện của nước thứ ba, tạo điều kiện hình thành các tour, tuyến du lịch quốc tế liên hoàn, kết nối An Giang và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với Phnom Penh, qua đó mở rộng kết nối với các nước trong khu vực.

Cùng với thúc đẩy thương mại, dịch vụ, logistics và du lịch, hoạt động của cặp cửa khẩu quốc tế Khánh Bình - Chrey Thom tạo thêm điều kiện để các lực lượng chức năng hai nước tăng cường phối hợp quản lý biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu và phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu và gian lận thương mại.

Trong bối cảnh lưu lượng hàng hóa, phương tiện và hoạt động giao thương qua biên giới được kỳ vọng tăng lên, việc Hải quan cửa khẩu Khánh Bình chủ động chuẩn bị nhân lực, kết nối các lực lượng và thống nhất phương án ngay từ đầu sẽ góp phần bảo đảm cửa khẩu vận hành thông suốt, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh tế đối ngoại nhưng vẫn giữ vững yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan và kiểm soát biên giới.