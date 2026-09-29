An Giang: Gương phụ nữ khởi nghiệp từ mô hình nuôi dê sinh sản và thương phẩm

Từ 1 - 3 con dê giống ban đầu, sau 3 năm, đàn dê của gia đình chị đã phát triển lên hơn 50 con, từng bước tạo nguồn thu nhập ổn định và giúp gia đình cải thiện cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, ngụ ấp Hòa Bình 1, xã Hòa Lạc, tỉnh An Giang, bên mô hình nuôi dê của mình

Vượt khó tìm hướng sinh kế

Gia đình chị Nguyễn Thị Bích Ngọc từng gặp nhiều khó khăn khi không có đất canh tác, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào việc làm thuê của hai vợ chồng. Công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh, trong khi gia đình phải dành nhiều thời gian và chi phí để chăm sóc người con nhỏ bị khuyết tật bẩm sinh.

Trong lúc đó, con gái lớn của chị đang học lớp 10, kéo theo nhiều khoản chi phí học tập. Không thể đi làm xa vì phải ở nhà chăm sóc con nhỏ, chị Ngọc trăn trở tìm một mô hình sinh kế phù hợp, vừa có thể thực hiện ngay tại gia đình, vừa tạo nguồn thu nhập lâu dài.

Qua tìm hiểu, chị nhận thấy nuôi dê phù hợp với điều kiện của gia đình bởi không cần diện tích đất lớn, có thể tận dụng nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương và có khả năng phát triển đàn từ dê sinh sản. Với sự hỗ trợ, động viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Lạc, chị mạnh dạn bắt đầu mô hình bằng số vốn ít ỏi, mua từ 1 - 3 con dê giống.

Kiên trì gây dựng đàn dê

Những ngày đầu nuôi dê, chị Ngọc gặp không ít khó khăn do thiếu vốn và chưa có nhiều kinh nghiệm. Không có điều kiện tham gia các mô hình quy mô lớn, chị chủ động học hỏi kinh nghiệm từ những hộ chăn nuôi khác, tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh và sinh sản cho dê.

Mô hình nuôi dê sinh sản và thương phẩm ở An Giang

Để giảm chi phí, chị tận dụng thời gian rảnh để đi cắt cỏ, thu gom nguồn phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho dê. Chuồng trại được chị từng bước cải tạo theo hướng thông thoáng, sạch sẽ, phù hợp với đặc điểm sinh trưởng của dê. Chị cũng chú trọng công tác tiêm phòng, theo dõi sức khỏe đàn dê và chăm sóc dê sinh sản.

Đặc biệt, chị thực hiện phương châm lấy ngắn nuôi dài. Khi bán dê thương phẩm có nguồn thu, chị dành một phần để trang trải cuộc sống, phần còn lại tiếp tục đầu tư, giữ lại những con dê cái có chất lượng để nhân giống, từng bước mở rộng đàn.

Nhờ kiên trì chăm sóc và tích lũy, sau khoảng 3 năm, từ vài con dê giống ban đầu, đàn dê của gia đình chị đã phát triển lên hơn 50 con, gồm dê sinh sản và dê thương phẩm.

Từng bước ổn định cuộc sống

Mô hình nuôi dê không chỉ tạo thêm sinh kế phù hợp với hoàn cảnh gia đình mà còn giúp chị Ngọc chủ động hơn về thời gian để chăm sóc con nhỏ. Nguồn thu từ đàn dê góp phần giảm bớt áp lực kinh tế, giúp gia đình có điều kiện chăm lo tốt hơn cho các thành viên, nhất là việc chăm sóc, điều trị cho người con khuyết tật và bảo đảm việc học tập của con gái lớn.

Nuôi dê sinh sản và thương phẩm của chị Nguyễn Thị Bích Ngọc

Từ những con dê giống ban đầu, chị Nguyễn Thị Bích Ngọc đã từng bước xây dựng được mô hình chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình. Điều đáng quý ở chị không chỉ là kết quả phát triển đàn dê, mà còn là tinh thần chủ động tìm hướng sinh kế, chịu khó học hỏi và kiên trì vượt qua hoàn cảnh.

Câu chuyện của chị Ngọc là một trong những minh chứng cho hiệu quả của việc hỗ trợ phụ nữ phát triển sinh kế, khởi nghiệp và vươn lên ổn định cuộc sống. Với sự cần cù, quyết tâm cùng sự đồng hành của tổ chức Hội, những mô hình phù hợp với điều kiện thực tế có thể trở thành điểm tựa để phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn từng bước nâng cao thu nhập, chăm lo gia đình và xây dựng cuộc sống ngày càng tốt hơn.