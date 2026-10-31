An Giang: Góp sức giữ nghề thốt nốt, nâng sinh kế cho người dân

Từ một nông hộ ban đầu, Palmania đến nay đã liên kết với gần 30 nông hộ theo hình thức bao tiêu sản phẩm. Doanh nghiệp cam kết giá thu mua tốt so với thị trường, giúp người dân yên tâm sản xuất và có động lực thực hiện các yêu cầu về phương pháp, chất lượng.

Để tăng giá trị nguồn nguyên liệu, chị Chau Ngọc Dịu đã cải tiến cách chế biến, phát triển nhiều sản phẩm từ mật hoa thốt nốt như nước thốt nốt nguyên bản, đường dạng viên và dạng chảy, bột, si rô, nước màu và nước chấm. Các sản phẩm đa dạng cách sử dụng, thay vì chỉ phụ thuộc vào những dạng đường thốt nốt truyền thống.

Chị Chau Ngọc Dịu, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang bên các sản phẩm từ thốt nốt.

“Lúc mới khởi nghiệp với sản phẩm nông nghiệp, tôi cũng gặp nhiều khó khăn về kỹ thuật, quy trình sản xuất và phối hợp với nông dân. Vừa cải tiến sản phẩm truyền thống để phù hợp thị trường hiện đại, vừa đầu tư vào chất lượng và con người. Để có nguồn nguyên liệu an toàn, chúng tôi liên kết với các nông hộ theo hình thức bao tiêu sản phẩm, giá thu mua tốt hơn so với thị trường, giúp người dân an tâm sản xuất và thực hiện các yêu cầu về phương pháp, chất lượng sản phẩm. Các sản phẩm vừa giữ phương thức truyền thống, vừa bảo đảm chất lượng phù hợp với thị trường hiện đại; yêu cầu về chuyên môn, kỹ thuật, thông số và chất lượng sản phẩm luôn được đặt lên hàng đầu”, chị Chau Ngọc Dịu tâm sự.

Palmania đạt nhiều giải thưởng như sản phẩm OCOP quốc gia; doanh nghiệp có chứng nhận hữu cơ quốc tế, chứng nhận liên quan đến chỉ số đường huyết thấp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và đạt nhiều giải thưởng ở những Cuộc thi Khởi nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long.

Các sản phẩm từ thốt nốt được cơ sở của chị Chau Ngọc Dịu, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang sản xuất.

Từ nguồn nguyên liệu bản địa, Palmania đang mở rộng cách chế biến và sử dụng mật hoa thốt nốt, đồng thời giữ gìn phát huy đặc sản địa phương.

Giấy chứng nhận Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang của chị Chau Ngọc Dịu và nhóm tác giả.

Với chị Chau Ngọc Dịu, việc phát triển sản phẩm thốt nốt không chỉ là xây dựng một thương hiệu, mà còn là cách góp sức giữ nghề, tạo đầu ra và cùng người dân nâng giá trị nguồn nguyên liệu quê nhà. Hiện sản phẩm của Palmania được bày bán tại các hệ thống thực phẩm sạch ở nhiều tỉnh thành trong nước qua các kênh thương mại điện tử và xuất khẩu sang những thị trường quốc tế khó tính.