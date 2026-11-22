Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Đây là sự kiện kinh tế trọng điểm nằm trong khuôn khổ Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026. Đại diện các bộ, ngành, các tổ chức xúc tiến đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp cùng nhiều nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài tỉnh tham dự.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ nhấn mạnh, hội nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, giới thiệu các cơ hội hợp tác, đầu tư trên địa bàn, tập trung vào các lĩnh vực phát triển kinh tế biển, công nghiệp, du lịch và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Ông Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Tỉnh giới thiệu các dự án, cơ hội đầu tư, gồm: Dự kiến định hướng phát triển các dự án lấn biển; trục kinh tế kết nối 2 trung tâm đô thị Rạch Giá - Long Xuyên; các dự án đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu chức năng thuộc khu kinh tế cửa khẩu; các dự án thu hút đầu tư tại quần thể du lịch Núi Cấm và Núi Sam; định hướng phát triển các cụm công nghiệp, nhà máy chế biến sâu. Đây là những lĩnh vực, dự án có tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển, góp phần khai thác hiệu quả các nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh.

Một trong những trọng tâm thu hút sự chú ý tại hội nghị là chiến lược phát triển không gian kinh tế biển và quy hoạch các dự án lấn biển tạo quỹ đất phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ.

Chia sẻ từ thực tiễn đầu tư, ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phú Cường Kiên Giang nêu kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả các dự án lấn biển tại Rạch Giá. Ông Minh đánh giá cao môi trường đầu tư cùng sự hỗ trợ tích cực của địa phương trong thời gian qua; đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp kỹ thuật, quy hoạch bền vững và khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành, mở rộng nghiên cứu triển khai các dự án lấn biển thế hệ mới, góp phần định hình không gian kinh tế biển hiện đại cho An Giang.

Bà Phạm Thị Như Phượng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Bên cạnh kinh tế biển, phát triển công nghiệp và kinh tế cửa khẩu được An Giang xác định là một trong những trụ cột quan trọng để mở rộng không gian tăng trưởng, đẩy mạnh sản xuất và giao thương quốc tế. Ông Nguyễn Quốc Cường, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang thông tin về tình hình quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, quỹ đất sạch và các chính sách ưu đãi đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn. Tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, giúp các nhà đầu tư nhanh chóng tiếp cận mặt bằng, triển khai dự án sản xuất, kinh doanh.

Ở góc độ doanh nghiệp hạ tầng, bà Phạm Thị Như Phượng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn CIC chia sẻ định hướng nghiên cứu phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, bất động sản công nghiệp và dịch vụ logistics tổng hợp. Bà Phượng nhấn mạnh, Tập đoàn CIC tiếp tục mở rộng quy mô hợp tác, đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp hiện đại, tích hợp dịch vụ logistics đồng bộ để nâng cao năng lực cạnh tranh cho chuỗi cung ứng của tỉnh.

Đối với lĩnh vực công nghiệp chế biến, bà Nguyễn Duy Linh Thảo, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang khẳng định tầm quan trọng của việc phát triển các cụm công nghiệp và hệ thống nhà máy chế biến sâu. Việc này nhằm khai thác triệt để nguồn nguyên liệu nông - thủy sản dồi dào của vùng, thúc đẩy liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ, tạo giá trị gia tăng cao và giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Với lợi thế thiên nhiên phong phú và bề dày lịch sử, văn hóa, du lịch tiếp tục là lĩnh vực thu hút sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư. Ông Nguyễn Việt Thông, Phó Giám đốc Sở Du lịch An Giang định hướng phát triển hạ tầng các khu, điểm du lịch trọng điểm. Trong đó, tỉnh tập trung nguồn lực kêu gọi đầu tư vào hai quần thể du lịch nổi tiếng là Núi Cấm và Núi Sam. Tỉnh ưu tiên thu hút các dự án xây dựng cơ sở lưu trú cao cấp, khu nghỉ dưỡng sinh thái, trung tâm vui chơi giải trí và các sản phẩm du lịch văn hóa - tâm linh đặc sắc nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Đồng hành cùng ngành du lịch An Giang, ông Lê Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất các giải pháp tăng cường hợp tác phát triển hạ tầng du lịch. Tập đoàn Sao Mai khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất triển khai các dự án du lịch quy mô lớn, phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch địa phương.

Đặc biệt, để hiện thực hóa các dự án hạ tầng giao thông, đô thị và kỹ thuật quy mô lớn, An Giang đẩy mạnh ứng dụng phương thức đối tác công tư (PPP). Việc kết hợp hài hòa giữa nguồn vốn nhà nước và nguồn lực doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ giải quyết "nút thắt" về hạ tầng, tạo bước đệm vững chắc cho kinh tế bứt phá.

Tỉnh giới thiệu đầy đủ 66 dự án thuộc nhóm đủ điều kiện trong bộ danh mục cung cấp, giúp nhà đầu tư thuận tiện lựa chọn hướng tìm hiểu. Cùng đó, nêu nhóm 197 dự án tiềm năng cần bổ sung điều kiện mở thêm những hướng nghiên cứu cho tương lai, thông tin chi tiết của nhóm này được cung cấp qua mã QR, giúp nhà đầu tư chủ động theo dõi thông tin và lựa chọn cơ hội quan tâm.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đánh giá cao các nội dung tham luận, trao đổi tại hội nghị về định hướng khá rõ nét về quy hoạch phát triển đô thị, các khu vực, dự án lấn biển, trục kết nối đô thị Rạch Giá - Long Xuyên, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các dự án du lịch tại quần thể Núi Cấm và Núi Sam, cũng như các dự án hạ tầng thuộc lĩnh vực thu hút đầu tư của tỉnh. Các ý kiến đã góp phần làm rõ hơn thông tin về quy hoạch, vị trí, quy mô dự kiến, định hướng phát triển, tình hình chuẩn bị và các điều kiện cần tiếp tục hoàn thiện để triển khai các dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực trọng tâm, ưu tiên đẩy mạnh thu hút của tỉnh trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng thông tin, tháng 6/2026, tỉnh đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Phú Quốc, có sự tham gia phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc. Từ đó đến nay, đầu tư của các doanh nghiệp đối với các dự án trên địa bàn tỉnh có nhiều kết quả tích cực, nhiều dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Tới thời điểm này, chỉ tiêu về huy động vốn đầu tư toàn xã hội thông qua các giấy chứng nhận đầu tư đạt 102%. Tỉnh tổ chức nhiều hoạt động đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp. Đến nay, tỉnh có 474 dự án khó khăn, vướng mắc đã tháo gỡ.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục quan tâm nghiên cứu các thông tin về quy hoạch, công tác chuẩn bị và điều kiện triển khai các dự án được giới thiệu tại hội nghị; chủ động trao đổi với các cơ quan, đơn vị đầu mối của tỉnh khi có nhu cầu khảo sát, nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư. Tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và những ý kiến đóng góp của quý vị trong quá trình nghiên cứu, triển khai các cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh.

“Giữa tỉnh và doanh nghiệp cùng đồng hành với nhau, gắn bó và không thể thiếu nhau. Thiếu một bên thì bên còn lại chắc chắn là yếu. Thiếu chính quyền thì doanh nghiệp cũng không thể đầu tư, mà thiếu doanh nghiệp thì địa phương cũng không thể phát triển, không thể đạt các mục tiêu tăng trưởng. Đối với các dự án hạ tầng trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch còn rất là nhiều, nhưng ngân sách của Trung ương và địa phương có giới hạn. Cho nên hiện nay Bộ Xây dựng và tỉnh tiếp tục đi theo hướng đầu tư theo hình thức PPP”, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh.

Tỉnh cam kết sẽ luôn luôn đồng hành, phối hợp, chia sẻ và tích cực hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt vòng đời dự án từ khâu tìm hiểu, khảo sát vị trí đến khi thực hiện các thủ tục đầu tư và đưa dự án vào vận hành khai thác, sử dụng. Ngoài ra, tỉnh An Giang tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư để mọi thành phần kinh tế đều có thể tham gia đầu tư, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư.