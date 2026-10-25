An Giang gỡ vướng tiến độ 21 dự án phục vụ APEC 2027

Sáng 25/10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh An Giang cho biết, UBND tỉnh đã báo cáo rà soát tiến độ triển khai 21 công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.

Tổ hợp Trung tâm Hội nghị APEC và Nhà biểu diễn đa năng tại Phú Quốc đang được đẩy nhanh thi công.

Trong số này có 11 dự án đầu tư công và 10 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), đầu tư kinh doanh. Tổng vốn giải ngân đến thời điểm báo cáo đạt 9.385 tỷ đồng trên kế hoạch vốn năm 2026 là 13.477 tỷ đồng, tương đương 69,64%.

Ở nhóm dự án PPP và đầu tư kinh doanh, nhiều hạng mục quan trọng đã đạt khối lượng lớn. Tại dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đường cất hạ cánh đạt 100% tiến độ, nhà ga T2 đạt 84,45% và nhà ga VIP đạt 99,85%, theo số liệu cập nhật đến ngày 20/10.

Dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC đạt 79,33% tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành ngày 30/6/2027. Công trình gồm trung tâm hội nghị và triển lãm quy mô 3 tầng nổi, một tầng hầm, đáp ứng tối thiểu 6.500 chỗ; nhà hát đa năng có 6 tầng nổi, một tầng hầm, quy mô khoảng 4.000 chỗ, cùng công viên APEC và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Trong khi đó, tại nhóm dự án đầu tư công, nhiều công trình giao thông đang được triển khai nhằm tăng cường kết nối các khu vực trên đảo. Trong đó, dự án đường tỉnh ĐT 975 dài 19,26km, quy mô 10 làn xe, gồm 4 cầu và 8 nút giao, đạt 57,64% tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành ngày 31/5/2027.

Nhiều dự án phục vụ APEC 2027 còn vướng mặt bằng, vật liệu và nguồn lực thi công.

Tuyến tàu điện đô thị LRT đoạn 1 dài khoảng 17,7km, dự kiến bố trí 5-7 nhà ga và một depot, đạt 31,05% tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành ngày 30/6/2027.

Dự án đại lộ APEC có hạng mục xây dựng mới 2,81km đường cùng hệ thống thoát nước, chiếu sáng và cây xanh, hiện đạt 42,6% tiến độ thi công. Tuyến đường kết nối trực tiếp với ĐT 975, hình thành trục giao thông từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đến Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC. Công trình dự kiến hoàn thành ngày 31/12/2026.

Đối với tiến độ các khu tái định cư, hiện cũng đang có sự chênh lệch. Khu tái định cư An Thới đạt 58,03%, khu tái định cư Hồ Suối Lớn đạt 39,3%, trong khi khu tái định cư Hàm Ninh mới đạt 13,2% tiến độ thi công. Hai khu tái định cư Hàm Ninh và Cửa Cạn dự kiến hoàn thành ngày 31/3/2027.

1An Giang yêu cầu rà soát tiến độ, tháo gỡ vướng mắc tại các công trình phục vụ APEC 2027.

Theo đánh giá của UBND tỉnh An Giang, tiến độ chung các dự án chưa đồng đều. Các khó khăn chủ yếu liên quan đến giải phóng mặt bằng, vận chuyển và cung ứng vật liệu xây dựng, nhân công, thiết bị, thủ tục đầu tư và nguồn vốn.

Đáng chú ý, dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực Dương Đông vẫn chưa triển khai thi công. Theo báo cáo, nhà đầu tư mới nộp 30 tỷ đồng trong tổng số 150 tỷ đồng tiền giải phóng mặt bằng, dù UBND tỉnh đã nhiều lần tổ chức xử lý các kiến nghị theo quy định.

Trước tình hình này, UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc khẩn trương xử lý theo quy định, đồng thời kêu gọi nhà đầu tư mới hoặc nghiên cứu phương án chuyển dự án sang đầu tư công.

Đối với dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực An Thới, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương chuyển sang đầu tư công do nhà đầu tư không thể tiếp tục tham gia vì hiệu quả kinh doanh thấp. Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4309/QĐ-UBND ngày 16/9/2026. Theo báo cáo, chủ đầu tư và nhà đầu tư cam kết bảo đảm tiến độ phục vụ APEC 2027, dự kiến hoàn thành ngày 30/5/2027.

Ở nhóm xử lý chất thải, dự án Nhà máy điện rác Bãi Bổn tại Hàm Ninh mới đạt 5% tiến độ thi công, tương đương 17% tiến độ dự án theo kế hoạch. Công trình dự kiến hoàn thành ngày 30/5/2027.

Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt An Thới cũng đang trong giai đoạn triển khai thi công, với tiến độ dự án theo kế hoạch đạt 11,2%.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, khối lượng công việc còn lại rất lớn, trong khi thời gian chuẩn bị APEC 2027 không còn nhiều. Do đó, tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra hiện trường, tổ chức giao ban định kỳ, theo dõi tiến độ thực tế và tập trung tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng, thủ tục đầu tư, vật liệu, nhân công và thiết bị.

Đối với các dự án chậm tiến độ, cơ quan chức năng phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng đơn vị, đồng thời đề ra giải pháp khả thi và thời hạn khắc phục cụ thể.

Tỉnh cũng yêu cầu rà soát năng lực tài chính, nhân lực, máy móc và khả năng đáp ứng tiến độ của từng nhà đầu tư, nhà thầu; kịp thời yêu cầu bổ sung nguồn lực khi cần thiết. Trường hợp nhà đầu tư không đủ năng lực hoặc không thực hiện đúng cam kết, phải có phương án xử lý dứt điểm theo thẩm quyền và quy định pháp luật, tránh ảnh hưởng tiến độ chung.

Song song với việc đẩy nhanh thi công, tỉnh yêu cầu kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn, công tác nghiệm thu và vận hành thử các công trình. Việc hoàn thành dự án phải gắn với phương án tiếp nhận, quản lý, khai thác và bảo trì sau đầu tư, bảo đảm các công trình vừa phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, vừa phát huy hiệu quả lâu dài đối với sự phát triển của Phú Quốc.