An Giang: Gỡ nút thắt, đẩy nhanh tiến độ nhà ở xã hội

Dự án nhà ở xã hội do Công ty Cổ phần Phú Cường Hoàng Gia xây dựng.

Nhu cầu an cư ngày càng cấp thiết

Chị Nguyễn Thị Thi, ngụ phường Rạch Giá vừa đăng ký mua nhà ở xã hội thuộc khu đô thị Phú Cường Phú Quý với mong muốn có nơi ở ổn định, lâu dài. Theo chủ đầu tư Công ty Cổ phần Phú Cường Hoàng Gia, dự án dự kiến có hơn 1.200 căn, diện tích khoảng 69,75m²/căn, thiết kế 1 trệt, 1 lầu; giá bán dự kiến từ 1,4 - 1,6 tỷ đồng/căn.

Với mức giá này, chị Thi dự tính vay thêm tiền từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua nhà, đồng thời cân đối thu nhập để bảo đảm khả năng trả nợ hằng tháng. Đối với những gia đình chưa có điều kiện tích lũy lớn, nhà ở xã hội mở ra cơ hội sở hữu chỗ ở ổn định thay vì phải tiếp tục thuê nhà hoặc dành phần lớn thu nhập cho chi phí nhà ở.

Theo Công ty Cổ phần Phú Cường Hoàng Gia, qua 2 đợt bốc thăm chọn căn, khách hàng bốc thăm hết 915 căn. Kết quả này cho thấy nhu cầu tiếp cận nhà ở xã hội đang được hiện thực hóa qua từng bước triển khai dự án. Người đủ điều kiện có thể tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi theo chính sách hiện hành để mua nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh khả năng tài chính, người mua còn phụ thuộc vào tiến độ dự án, thời điểm mở bán và quá trình xác nhận điều kiện, hồ sơ. Vì vậy, việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án, đưa nguồn cung ra thị trường đúng tiến độ có ý nghĩa thiết thực đối với người dân.

Gỡ vướng từ quy hoạch đến thủ tục

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Lê Việt Bắc, theo kế hoạch Chính phủ giao, giai đoạn 2026 - 2030 tỉnh phải hoàn thành 5.828 căn nhà ở xã hội, trong đó chỉ tiêu năm 2026 là 1.116 căn. Đến hết quý III/2026, toàn tỉnh hoàn thành 573 căn. Khối lượng còn lại đòi hỏi các chủ đầu tư và cơ quan chức năng phải tăng tốc triển khai trong những tháng cuối năm.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn nhiều trở ngại. Một trong những vướng mắc đáng chú ý là việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại các dự án khu đô thị, nhà ở thương mại có bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội. Một số dự án phải rà soát, điều chỉnh diện tích và vị trí bố trí quỹ đất, bảo đảm quỹ đất dành cho nhà ở xã hội đạt yêu cầu, có mặt bằng tập trung, thuận lợi cho đầu tư xây dựng.

Khách hàng chọn mua nhà ở xã hội tại sàn giao dịch Công ty Cổ phần Phú Cường Hoàng Gia.

Theo Sở Xây dựng, doanh nghiệp cần chủ động phối hợp chính quyền địa phương hoàn thiện quy hoạch chi tiết. Sau khi có ý kiến thỏa thuận của Sở Xây dựng và hoàn tất thủ tục theo quy định, hồ sơ sẽ được trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư. Việc phân định rõ trách nhiệm, rút ngắn thời gian xử lý nhưng vẫn bảo đảm trình tự pháp luật là yếu tố quan trọng để tránh tình trạng dự án kéo dài do chờ thủ tục.

Một trường hợp được Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC (CIC Group) kiến nghị tháo gỡ là dự án nhà ở xã hội An Bình, quy mô 2 khối nhà. Dự án đã có quỹ đất sạch, cơ bản hoàn thiện pháp lý nhưng còn vướng thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư. Doanh nghiệp đề nghị tỉnh và các sở, ngành quan tâm giải quyết dứt điểm để có thể tiếp tục triển khai.

Tổng Giám đốc CIC Group Phạm Thị Như Phượng cho rằng dù tỉnh chỉ đạo áp dụng cơ chế luồng xanh cho các dự án nhà ở xã hội nhưng tiến độ thực tế còn chậm. Theo doanh nghiệp, việc giải quyết kịp thời vướng mắc pháp lý sẽ giúp khơi thông nguồn lực đầu tư, đồng thời tạo điều kiện đưa thêm sản phẩm phù hợp đến người có nhu cầu thực.

Biến động giá vật liệu xây dựng, chi phí vận chuyển tăng và nguồn cung cát, đá, thép chưa ổn định đang tạo áp lực lên chi phí đầu tư. CIC Group kiến nghị tỉnh tăng cường kiểm tra nguồn cung, theo dõi diễn biến giá, hạn chế tình trạng tăng giá cục bộ làm phát sinh chi phí, ảnh hưởng tiến độ công trình.

Một nút thắt khác nằm ở khâu xác nhận tình trạng nhà ở và điều kiện của người đăng ký mua nhà. Lượng hồ sơ lớn trong khi thời gian xử lý tại các đơn vị liên quan còn kéo dài khiến người dân phải chờ đợi.

“Sở đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, trong đó có Văn phòng Đăng ký đất đai, đẩy nhanh việc xác nhận thông tin, tạo thuận lợi cho người đủ điều kiện sớm hoàn thiện hồ sơ”, ông Lê Việt Bắc nói.