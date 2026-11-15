An Giang: Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, thực hành và lan tỏa trong cộng đồng

Theo Ủy Ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh An Giang, toàn tỉnh hiện có 1.492 ấp, khóm, khu phố. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được triển khai đồng bộ, rộng khắp, bảo đảm tất cả các khu dân cư đều được quan tâm tổ chức. Ngày hội được tổ chức gồm hai phần: phần lễ và phần hội.

Phần lễ, tập trung ôn lại truyền thống Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; thông tin khái quát kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật của địa phương; kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phần hội, khuyến khích các địa phương tổ chức linh hoạt, phong phú, phù hợp với điều kiện và đặc trưng văn hóa của từng địa bàn, trong đó, có thể tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian; giới thiệu ẩm thực, nghề truyền thống, di sản văn hóa, hương ước, quy ước và những nét đẹp trong đời sống cộng đồng.

Bên cạnh đó, khuyến khích tổ chức triển lãm, gian hàng giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP; quảng bá du lịch địa phương, du lịch cộng đồng; giới thiệu các thành tựu đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Ủy Ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh An Giang, lưu ý, tùy điều kiện cụ thể, các khu dân cư có thể tổ chức “Bữa cơm đoàn kết” trên tinh thần tự nguyện, tiết kiệm, đầm ấm, bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời tổ chức các hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, phổ cập kỹ năng số, nhận diện thông tin xấu, độc và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng.

Một trong những điểm nhấn có ý nghĩa của Ngày hội là gắn các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, tạo không gian để các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, thực hành và lan tỏa ngay trong đời sống cộng đồng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam, bởi đoàn kết là sức mạnh, còn văn hóa là nền tảng tinh thần, góp phần gắn kết con người, gia đình và cộng đồng.

Các địa phương cần quan tâm tổ chức những hoạt động giới thiệu bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp, ẩm thực truyền thống, nghệ thuật dân gian, nghề thủ công và những giá trị văn hóa đặc trưng của từng địa bàn; phát huy tinh thần giao lưu, đoàn kết, tôn trọng sự đa dạng văn hóa giữa các dân tộc, tôn giáo cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Thông qua các hoạt động này, Ngày hội không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi mà còn góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nuôi dưỡng lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia, ý thức trách nhiệm với cộng đồng và xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân.