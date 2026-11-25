Đội tuyển xe đạp nữ An Giang nhận huy chương vàng nội dung tính giờ đồng đội nữ cự ly 51km.

Ngày 25/11, trong ngày thi đấu thứ 3 môn xe đạp tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, các tay đua nữ An Giang tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng.

Với đội hình gồm Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai và Lâm Thị Kim Ngân, đội tuyển An Giang hoàn thành cự ly 51km (17km/vòng, 3 vòng) trên đường Rừng Sác, xã Cần Giờ, với thời gian 1 giờ 11 phút 53 giây, qua đó giành huy chương vàng. Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh đoạt huy chương bạc, đội tuyển Đồng Tháp giành huy chương đồng.

Như vậy, sau 3 ngày tranh tài, đội tuyển xe đạp An Giang tạm xếp nhất toàn đoàn với 4 huy chương vàng, 1 huy chương đồng. Xếp thứ hai là TP. Hồ Chí Minh với 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.