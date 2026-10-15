An Giang giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ dạy tiếng nói, chữ viết Khmer

Đoàn giám sát làm việc với ban quản trị chùa và khảo sát điểm dạy chữ Khmer tại chùa Khmer xã Ô Lâm

Trước buổi làm việc, đoàn đã đến khảo sát thực tế hoạt động dạy chữ Khmer tại chùa Sà Lôn, xã Ô Lâm. Trong dịp hè năm 2026, chùa tổ chức 4 lớp học với 156 học viên từ lớp 1 đến lớp 3.

Đội ngũ giảng dạy chủ yếu là chư tăng và tình nguyện viên nhiệt tình, tâm huyết. Tuy nhiên, tài liệu, sách giáo khoa phục vụ giảng dạy hiện vẫn sử dụng bộ sách cũ do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tri Tôn trước đây cung cấp.

Báo cáo với đoàn giám sát, ông Phan Thanh Lương, Chủ tịch UBND xã Ô Lâm cho biết, địa phương là xã đặc biệt khó khăn, có khoảng 65% dân số là đồng bào dân tộc Khmer. Nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của các cơ sở tôn giáo, phong trào dạy và học chữ Khmer vào dịp hè ngày càng phát triển.

Năm 2026, toàn xã có 14/15 chùa Phật giáo Nam tông Khmer tổ chức, duy trì 77 lớp học với 1.594 học viên, tăng 12 lớp so với năm 2025. Địa phương đã phối hợp rà soát, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí cho đội ngũ trực tiếp giảng dạy với tổng số tiền 554,4 triệu đồng theo Nghị quyết số 18/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Chính sách này góp phần động viên chư tăng, tình nguyện viên tiếp tục gắn bó với công tác truyền dạy tiếng nói, chữ viết của dân tộc.

Đoàn khảo sát làm việc với ban quản trị chùa Khmer xã Ô Lâm

Tại xã An Cư, ông Nguyễn Duy Phong, Chủ tịch UBND xã cho biết, địa phương có 18 chùa Phật giáo Nam tông Khmer. Trong năm 2026, xã vận động được 16 chùa tổ chức 56 lớp học hè, thu hút 1.275 học viên; số điểm chùa, lớp học và học sinh đều tăng so với năm trước.

Bên cạnh hoạt động dạy chữ Khmer tại các chùa, công tác giảng dạy tiếng Khmer trong trường học cũng đạt kết quả tích cực. Có 4 trường tiểu học tổ chức giảng dạy cho 1.866 học sinh dân tộc Khmer, chiếm khoảng 76% tổng số học sinh Khmer trên địa bàn.

Năm 2025, địa phương đã thực hiện chi trả hơn 151 triệu đồng tiền hỗ trợ cho 36 người trực tiếp giảng dạy tại 55 lớp học, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định.

Bên cạnh kết quả đạt được, hai địa phương kiến nghị tỉnh quan tâm bổ sung tiêu chí, định mức phân bổ kinh phí đặc thù cho những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ thăm hỏi, động viên các chùa, người có uy tín và tổ chức lớp học trong dịp Tết Chôl Chnăm Thmây, lễ Sen Đôlta.

Đồng thời, đề nghị rà soát, hỗ trợ sửa chữa phòng học, bổ sung bàn ghế, bảng, đèn chiếu sáng, cung cấp sách giáo khoa, tài liệu chuẩn hóa và hướng dẫn cơ chế huy động nguồn lực xã hội hóa.

Hai xã cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí và cung cấp tài liệu dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 theo Thông tư số 23/2023/TT-BGDĐT; Sở Tài chính đẩy nhanh tiến độ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, phân bổ kinh phí hỗ trợ người dạy chữ Khmer năm 2026 theo Nghị quyết số 18/2026/NQ-HĐND, tạo điều kiện để các địa phương kịp thời chi trả cho người trực tiếp giảng dạy.

Lãnh đạo UBND xã Ô Lâm phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Giang Văn Phục nhấn mạnh sự cần thiết của việc thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ dạy tiếng nói, chữ viết Khmer, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Kết luận buổi giám sát, ông Lê Thanh Dũng, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của chính quyền hai xã, sự đóng góp của ban quản trị các chùa cùng đội ngũ giáo viên, chư tăng và tình nguyện viên.

Ông đề nghị hai địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đưa con em tham gia học chữ Khmer tại các chùa và cơ sở giáo dục; duy trì, mở rộng quy mô lớp học, huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ kinh phí tổ chức và dụng cụ học tập cho học viên.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các chùa trong quản lý tài chính, sử dụng kinh phí tổ chức lớp học đúng quy định.

Đối với các kiến nghị của hai địa phương, đoàn giám sát tiếp thu, tổng hợp để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan xem xét, tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới.

Việc duy trì và phát triển các lớp dạy chữ Khmer không chỉ tạo điều kiện cho con em đồng bào tiếp cận ngôn ngữ dân tộc mà còn góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.