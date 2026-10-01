An Giang giảm chậm đóng bảo hiểm, bảo vệ quyền lợi người lao động

Bảo hiểm xã hội An Giang tổ chức Hội nghị đối thoại, làm việc với doanh nghiệp chậm đóng.

Ngày 28/9, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tổ chức hội nghị làm việc, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, hộ kinh doanh chậm đóng bảo hiểm. Gần 100 doanh nghiệp, hộ kinh doanh cùng đại diện các ngành chức năng tham dự, trực tiếp trao đổi về những khó khăn, vướng mắc dẫn đến chậm đóng.

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang, trong số 7.398 đơn vị chậm đóng, có 858 đơn vị chậm đóng từ 6 tháng trở lên. Tình trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh, biến động lao động, tài chính và những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nêu những khó khăn, nguyên nhân dẫn đến chậm đóng. Trên cơ sở đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh yêu cầu từng đơn vị rà soát nghĩa vụ, xác định nguyên nhân và xây dựng phương án khắc phục cụ thể.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang Huỳnh Tấn Phố nhấn mạnh, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp không đơn thuần là khoản chi phí của doanh nghiệp mà là chính sách an sinh xã hội, trực tiếp bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động. Việc tham gia và đóng các loại bảo hiểm là trách nhiệm pháp lý, đồng thời là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động.

Theo đó, doanh nghiệp cần rà soát số lao động thuộc diện tham gia, số đã và chưa tham gia; số tiền phải đóng, đã đóng và còn chậm đóng; nguyên nhân phát sinh, khả năng tài chính và phương án thanh toán.

Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng yêu cầu phân loại doanh nghiệp theo nguyên nhân, thời gian và khả năng khắc phục để xác định giải pháp, lộ trình và thời hạn cụ thể. Với doanh nghiệp thực sự khó khăn nhưng có thiện chí khắc phục, cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ và phối hợp tháo gỡ. Đối với đơn vị có khả năng nhưng chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, phải khẩn trương khắc phục theo lộ trình. Trường hợp cố tình không thực hiện, không hợp tác hoặc không thực hiện cam kết sẽ bị xử lý theo quy định.

Đại diện các doanh nghiệp tham dự và có ý kiến tại buổi đối thoại.

Tại hội nghị, đại diện Công an tỉnh triển khai các quy định về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 216 Bộ luật Hình sự; đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thông tin về Nghị quyết 205/2025/QH15 của Quốc hội. Qua đó, giúp doanh nghiệp nhận diện rõ hơn trách nhiệm và chế tài pháp lý trong thực hiện chính sách bảo hiểm.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang Huỳnh Tấn Phố yêu cầu các phòng nghiệp vụ và Bảo hiểm xã hội cơ sở rà soát từng đơn vị, địa bàn và khoản chậm đóng; nắm rõ doanh nghiệp nào chậm đóng, số tiền, thời điểm, nguyên nhân và phương án xử lý. Những vướng mắc về hồ sơ, dữ liệu, mức đóng hoặc chế độ, chính sách phải được hướng dẫn cụ thể, hạn chế việc doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần.

Với hơn 127 tỷ đồng chậm đóng từ 6 tháng trở lên, việc giảm chậm đóng còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nếu mỗi doanh nghiệp có lộ trình khắc phục cụ thể, từng khoản chậm đóng được xác định rõ nguyên nhân, thời hạn xử lý; đồng thời cơ quan bảo hiểm xã hội tăng cường hướng dẫn, theo dõi và xử lý đúng quy định, đối thoại sẽ góp phần chuyển các cam kết thành hành động.

Theo ông Huỳnh Tấn Phố, quan điểm của ngành là hỗ trợ doanh nghiệp nhưng không buông lỏng quản lý; đồng hành nhưng không bỏ qua vi phạm. Qua đó, từng bước giảm chậm đóng, bảo đảm đầy đủ quyền lợi chính đáng của người lao động.