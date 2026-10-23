An Giang giải quyết đúng hạn 98,56% hồ sơ hành chính

Quang cảnh hội thảo.

Sáng 23/10, tại phường Châu Đốc, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp Trường Chính trị Tôn Đức Thắng và Đảng ủy, UBND phường Châu Đốc tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý phát triển xã hội của tỉnh An Giang trong kỷ nguyên mới”.

Theo đánh giá tại hội thảo, sau hơn một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, An Giang đạt kết quả trong tinh gọn đầu mối, tăng cường phân cấp, phân quyền và đẩy mạnh chuyển đổi số. Các cấp chính quyền từng bước chuyển từ tư duy quản lý sang quản trị kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Các đại biểu tập trung đề xuất giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; tăng cường liên kết vùng gắn với đầu tư hạ tầng; ứng dụng công nghệ, dữ liệu số trong quản trị; phát huy giá trị văn hóa vùng biên và tiềm năng của cộng đồng người Chăm.

Bên cạnh kết quả đạt được, các ý kiến cũng chỉ ra những khó khăn về cơ chế, kết nối dữ liệu và áp lực công việc đối với đội ngũ cán bộ cơ sở.

Đại biểu dự hội thảo.

Đồng chủ trì và kết luận tại hội thảo, Tiến sĩ Chu Văn Hưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng cho rằng việc sắp xếp bộ máy đã mở rộng không gian phát triển cho An Giang. Thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu; rà soát chính sách đãi ngộ để tạo động lực cho cán bộ cơ sở; đầu tư hạ tầng liên vùng, sử dụng hiệu quả tài sản và trụ sở dôi dư, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động công vụ.

Các giải pháp này được kỳ vọng góp phần khơi thông nguồn lực, tạo nền tảng để An Giang phát triển nhanh và bền vững.